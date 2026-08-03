Az Országos Széchényi Könyvtár kisfilmje szerint orosz nyelvű könyveket kellett megsemmisíteni Kárpátalján

Kárpátalja;Beregszász;Országos Széchényi Könyvtár;

2026-08-03 07:15:00 CEST

Megsemmisítették az orosz nyelvű könyveket - derül ki az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) kisfilmjéből, amelyet kárpátaljai könyvtárosokkal készítettek. Az OSZK szerint a program eredményei jól mutatják, hogy a magyar könyvkultúra támogatása és a minőségi olvasmányok eljuttatása iránt mind a hazai, mind a külhoni magyar közösségek részéről jelentős igény mutatkozik.

Háborúban dolgozó könyvtárosok vallomásaiból készült negyedórás kisfilm az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) jóvoltából. Az intézmény a Széchényi Ferenc Könyvprogram keretében könyveket juttatott el Kárpátalja magyar könyvtáraiba, eközben ismerhették meg közelebbről azokat a könyvtárosokat, akik a háborús hétköznapokban dolgoznak. Ahogy Holozsai Erzsébet, a Beregszásztól 14 kilométerre lévő Bene könyvtárának vezetője fogalmaz: ölelő karként működve.

A könyvtárvezető a tékában lévő orosz irodalom sorsáról is beszél a kisfilmben:

– Leszedtük az összes orosz nyelvű könyvet, és leírtuk és megsemmisítésre kerültek valójában.

Megkérdeztük az ominózus mondatról. Holozsai Erzsébet nem tudja pontosan, hogy ki döntött erről, de a beregszászi könyvtárból kaptak felhívást arra, hogy semmisítsék meg az orosz nyelvű könyveket. Azt meséli, ezeket a köteteket le kellett adni a makulatúrán (papírhulladék-gyűjtőben), miután a könyvleírást így indokolták: „ideológiai és elavult”.

A döntéssel kapcsolatban kettős érzés van a könyvtárvezetőben.

„Fájdalmas volt számomra, nekem minden könyv a szívemhez van nőve, nem tartom helyesnek a döntést, mert az orosz irodalom a világirodalom része."

Személyes kedvencem Dosztojevszkij-féle Bűn és bűnhődés, amit nem tudok kiirtani magamból - nyilatkozta lapunknak telefonon a vihar utáni áramszünet rövid szünetében. Azt ugyanakkor Holozsai Erzsébet érthetőnek tartja, hogy az után, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, az a cél, hogy ne népszerűsítsék az orosz kultúrát.

Megkérdeztük az OSZK sajtóosztályát, hogy mit gondolnak a könyvtár munkatársai arról, hogy (orosz nyelvű) könyveket semmisítenek meg Kárpátalján, illetve miért nem kérdeztek vissza, tértek ki részletesebben erre a mondatra a kisfilmben: Az Országos Széchényi Könyvtár kiemelt feladatának tekinti a könyvtári állomány és a dokumentumörökség megőrzését. Ugyanakkor nem feladata és nem tartozik hatáskörébe más országok intézményeinek szakmai gyakorlatát vagy döntéseit minősíteni.

Az OSZK által koordinált, idén márciusban indult Széchényi Ferenc Könyvprogram célja, hogy a Libri-Bookline Zrt. által 320 millió forint értékben felajánlott 349 mű 80 ezer példányát ingyenesen eljuttassa a Kárpát-medence nyilvános, kistelepülési és iskolai könyvtárába. A november 30-ig tartó program keretében havonta tesznek közzé egy új listát, amelyről partnereik válogathatnak, igényléseket adhatnak le.

Érdeklődtünk az OSZK-tól arról is mások mellett, hogy milyen művek szerepelnek az ajánló listán: „A program iránt jelentős érdeklődés mutatkozik: eddig 1128 intézmény regisztrált, közülük 710 adott le könyvigényt, amelyek 44 százalékát iskolák nyújtották be. Eddig összesen 32 523 kötetre érkezett igénylés, ami a rendelkezésre álló 80 000 példány 40 százalékának felel meg. Különösen figyelemre méltó, hogy az igénylések 52 százaléka határon túli intézményektől érkezett, míg a hazai szervezetek a kérések 48 százalékát adták le. A legnépszerűbb kötetek között szerepel A számok univerzuma, az Evie és az állatok, valamint az Itt sárkány lészen, amelyek egyenként 500 példányban voltak elérhetők, és a tapasztalatok szerint ennél jóval nagyobb érdeklődés is mutatkozott irántuk.

A könyvek átadása folyamatos, eddig 128 intézmény vette át a számára biztosított köteteket, összesen mintegy 6000 példányt.

Az átvétel az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével történik, az intézmények számára biztosított könyvek elszállítását az igénylők végzik. A határon túli igénylő könyvtárak esetében a könyvek célba juttatását a programban együttműködő regionális könyvtárak segítik. A program eredményei jól mutatják, hogy a magyar könyvkultúra támogatása és a minőségi olvasmányok eljuttatása iránt mind a hazai, mind a külhoni magyar közösségek részéről jelentős igény mutatkozik. A program egyszerre szolgálja az olvasáskultúra erősítését, a könyvtári állományok megújítását és a magyar nyelvű kulturális örökség hozzáférhetőségének bővítését a Kárpát-medence egész területén."

A programról szóló kisfilmben megszólalnak az ungvári, kistéglási, a sárosoroszi, a benei és a beregszászi könyvtár munkatársai, és Bacskai József ungvári magyar főkonzul. A nézők bepillantást nyerhetnek a beregszászi görögkatolikus egyház közösségépítő tevékenységébe is.

„Kárpátalján magyarként élni ma is tudatos döntés. A könyvtárosok munkája itt nem csupán szakmai feladat, hanem közösségi szolgálat is: a könyvtár egyszerre jelent tudásforrást, találkozási pontot és megtartó erőt a helyi magyar közösségek számára” - olvasható az OSZK a kisfilmet ajánló Facebook-bejegyzésében.