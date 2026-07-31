Energiatakarékossági okokból lekapcsolják az Országház díszkivilágítását

Országház;díszkivilágítás;lekapcsolás;

2026-07-31 21:32:00 CEST

Fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra.

A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a Parlament díszkivilágítását - közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken Facebook-bejegyzésében. Úgy fogalmazott, kiveszik a részüket az energiatakarékosságból, és működésük során fokozott figyelmet fordítanak a tudatos, takarékos energiahasználatra. „Hisznek abban, hogy a közös odafigyelésnek minden helyzetben jelentősége van. Most pedig különösen” - tette hozzá.

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy kedden vagy szerdán teljesen le kell kapcsolni a Paksi Atomerőművet a Duna történelmi mélypontra süllyedő vízállása miatt.