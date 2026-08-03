Energiatakarékossági intézkedéseket hozott a Sándor-palota is

energiatakarékosság;Sándor-palota;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-03 08:24:00 CEST

Kikapcsolják az esti épületkivilágítást.

A Sándor-palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit - jelentette be Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen gyakorló házelnök a Facebookon.

A házelnök közlése szerint egyebek közt leállítják a párásító és légbefúvó berendezéseket délután 17 és reggel 7 óra között, emelik a klímán a beállított hőmérsékletet, lezárják a zsalugátereket, kikapcsolják az esti épületkivilágítást, és ahol lehetséges, home office-t rendelnek el, a Díszőrség tevékenységét is szüneteltetik. Mindezen intézkedésekkel Forsthoffer Ágnes szerint jelentős víz és áram megtakarítást tudnak elérni.

„Kérjük, mindenki nézze meg gondosan, hogy saját otthonában, munkahelyén milyen lépéseket tud bevezetni a takarékosodás érdekében! Vigyázzunk együtt Magyarországra! Köszönjük!” - zárta posztját a házelnök.