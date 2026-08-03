Vádat emeltek a volt cseh igazságügyi miniszter, egykori helyettese és társaik ellen kriptovalutás pénzmosás és más bűncselekmények miatt

Csehország;hivatali visszaélés;pénzmosás;főügyészség;vádemelés;drogkereskedelem;igazságügyi miniszter;kriptovaluta;

2026-08-03 15:31:00 CEST

Az ügyészség szerint a politikusok tevékenyen részt vettek drogkereskedelemből származó pénzek tisztára mosásában azzal, hogy több mint 15 milliárd forint értékű kriptovalutát fogadtak elé adományként.

Vádat emelt Csehországban az olomouci főügyészség Pavel Blazek volt igazságügyi miniszter, valamint egykori helyettese, Radomir Danhel, továbbá egy korábban elítélt drogkereskedő, Tomás Jirikovsky és Karim Titz ügyvéd ellen egy kriptovaluta-botrányban hétfőn. Radim Dragoun főügyész közleménye szerint ügyben Tomás Jirikovsky mintegy egymilliárd koronát (15,05 milliárd forint) érő, kétes eredetű kriptovalutát adományozott a prágai igazságügyi minisztériumnak. Az ügyész 6 és fél éves börtönbüntetést kért Pavel Blazek számára.

Jirikovsky, a bitcoin adományozója előzetes letartóztatásban van. A főügyészségnek augusztus 14-ig kellett a vádiratot benyújtania, ellenkező esetben Jirikovsky szabadlábra került volna. A másik három vádlott szabadlábon védekezik. Az ügyész összesen 20 év szabadságvesztést és vagyonelkobzást kér Jirikovskyra, amiért 2014 és 2016 között a Nucleus Market nevű darknet-piacteret működtette, ahol kábító- és pszichotróp anyagokkal folyt nagyszabású kereskedelem, valamint azért, mert 2015-ben mintegy 12 millió koronát mosott tisztára e bűncselekményből származó bevételekből. A vádhatóság figyelembe veszi a vádlott korábbi börtönbüntetését is, amelyből próbaidőre szabadult. További kilenc év börtönbüntetést javasoltak a drogkereskedő számára pénzmosásért, amikor 2025 márciusában mintegy 960 millió korona értékű bitcoint adományozott az Igazságügyi Minisztériumnak.

Blazek miniszter, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) korábbi tagja és egykori helyettese, Danhel számára az ügyész 6 és fél év börtönbüntetés és több millió korona pénzbírság kiszabását kezdeményezte. Mindketten a bitcoinbotrány miatt mondtak le tisztségükről tavaly. A vádirat szerint részt vettek a darknet-piactérrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek pénzmosásában és a bitcoinok igazságügyi minisztériumnak történő adományozásában, ezzel szándékosan megszegve köztisztviselői kötelességeiket. Pénzmosással és hivatali visszaéléssel vádolják őket.

Az ügyész még szigorúbb büntetést javasol Jirikovsky ügyvédje, Titz számára, aki a vádirat szerint megszervezte a hivatali kötelességszegéssel összefüggő pénzmosást. Őt az adománnyal összefüggésben hivatali visszaélésben való részvétellel, valamint bűncselekmény szervezésének formájában elkövetett pénzmosással is vádolják. Az ügyvédet azzal is vádolják, hogy 2025 márciusában és áprilisában részt vett 40 bitcoin (mintegy 1,1 milliárd forint) értékű bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosásában. Összességében nyolcéves szabadságvesztést, több tízmillió koronás pénzbírságot kért rá asz ügyészség, és szintén nyolc évre eltiltanák az ügyvédi tevékenységtől.