Volodimir Zelenszkij leváltotta Ukrajna washingtoni nagykövetét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn leváltotta Olha Sztefanisinát, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét.
A washingtoni ukrán nagykövet távozására már hetek óta számítani lehetett, leváltása pedig egybe esik Zelenszkij június közepe óta tartó nagyszabású kormányátalakításával. Sztefanisina 2025. augusztus 27. óta töltötte be ezt a posztot.
Sztefanisina a Facebookon távozásával kapcsolatban azt írta: ma úgy döntöttem, hogy lemondok az ukrán nagyköveti tisztségemről az Egyesült Államokban. Ez a saját döntésem, amelyet személyes körülmények indokoltak - tette hozzá.
Akkor növeltük az amerikai fegyverek szállítását és tartottuk fenn a (amerikai) támogatást, amikor a washingtoni politikai légkör változott, és nem a mi javunkra
– méltatta érdemeit. Közölte azt is, hogy válaszolni fog a sajtóban felmerült, helyzetével kapcsolatos egyéb kérdésekre is.
Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő közölte, hogy Sztefanisina már visszatért Kijevbe, ahol az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelhet ellene. Az RBK-Ukrajina hírportál szintén arról írt, hogy a NABU esetleges visszaélések miatt vizsgálódik Sztefanisina ügyében.Újabb pusztító csapást mértek az oroszok szombat hajnalban Kijevre, eddig kilenc halottról és 27 sebesültről tudniZelenszkij: Trump megadta a gyártási engedélyt a Patriot légvédelmi rakétákra