leváltás;washingtoni nagykövet;Volodimir Zelenszkij;Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal;

Volodimir Zelenszkij leváltotta Ukrajna washingtoni nagykövetét

Olha Sztefanisina már visszatért Kijevbe, ahol az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelhet ellene.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn leváltotta Olha Sztefanisinát, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét.

A washingtoni ukrán nagykövet távozására már hetek óta számítani lehetett, leváltása pedig egybe esik Zelenszkij június közepe óta tartó nagyszabású kormányátalakításával. Sztefanisina 2025. augusztus 27. óta töltötte be ezt a posztot.

Sztefanisina a Facebookon távozásával kapcsolatban azt írta: ma úgy döntöttem, hogy lemondok az ukrán nagyköveti tisztségemről az Egyesült Államokban. Ez a saját döntésem, amelyet személyes körülmények indokoltak - tette hozzá.

Akkor növeltük az amerikai fegyverek szállítását és tartottuk fenn a (amerikai) támogatást, amikor a washingtoni politikai légkör változott, és nem a mi javunkra 

– méltatta érdemeit. Közölte azt is, hogy válaszolni fog a sajtóban felmerült, helyzetével kapcsolatos egyéb kérdésekre is.

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő közölte, hogy Sztefanisina már visszatért Kijevbe, ahol az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelhet ellene. Az RBK-Ukrajina hírportál szintén arról írt, hogy a NABU esetleges visszaélések miatt vizsgálódik Sztefanisina ügyében.

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