Tovább emelkedett a kettős földrengés halálos áldozatainak száma, 1400 embert még mindig eltűntként tartanak számon Venezuelában

földrengés;Venezuela;halálos áldozatok;

2026-08-04 06:44:00 CEST

A legutóbbi hivatalos adat 5546 halottat jelzett.

Tovább emelkedett a Venezuelát sújtó június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma, és elérte a 6125-öt - derült ki a parlament elnöke, Jorge Rodriguez által hétfőn közzétett hivatalos adatokból.

A legutóbbi hivatalos adat 5546 halottat jelzett.

Több héttel azután, hogy 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés érte a venezuelai partvidéket, több tucat ember folytatja a kutatást, hogy megpróbálja megtalálni eltűnt szeretteit a leginkább érintett területen, a fővárostól, Caracastól északra fekvő La Guaira államban.

Az állam kormányzója, José Alejandro Terán a helyi sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy mintegy 1400 embert még mindig eltűntként tartanak számon.

Diplomáciai források és szakértői becslések szerint az eltűnt személyek száma megközelítheti a tízezeret.

Hetek óta folynak a bontási és romeltakarítási munkálatok La Guairában, ahol a legtöbb áldozat volt és a legnagyobb anyagi károk keletkeztek.

A hatóságok közlése szerint 190 épület dőlt össze a kettős földrengés során, további 856 megrongálódott. Több ezer olyan épület van, amelyet túl veszélyesnek tartanak ahhoz, hogy lakhatóak legyenek.

A katasztrófa mintegy 24 ezer érintettje él jelenleg táborokban Caracasban és a part menti La Guaira államban.