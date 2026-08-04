Ezrek maradtak Ceutában a tömeges határátlépések után

Spanyolország;Ceuta;migrációs válság;

2026-08-04 06:36:00 CEST

A befogadóközpontok túlterheltté váltak, több száz kiskorúról kell gondoskodni.

Nagyjából három- és ötezer közé tehető azon migránsok száma, akik Ceutában maradtak a múlt heti tömeges határátlépések után, a spanyol észak-afrikai enklávé két befogadóközpontja pedig összeomlott - írja a Reuters.

Spanyolország becslése szerint négy nap alatt körülbelül 69 500 migráns tért vissza Marokkóba. A határ spanyol oldalán 72, a marokkói oldalon 11 halálos áldozatot tartanak nyilván.

A város egyik tengerpartján hétfőn több száz, többségében szubszaharai származású migráns töltötte az éjszakát. Többen azt mondták, hogy az üzletek bezárása miatt nem jutottak élelemhez, ellenségesen viselkedtek velük a helyiek, és a spanyol szárazföldre sem tudtak továbbutazni. Juan Jesús Vivas, Ceuta vezetője szerint a felnőttek, illetve a kiskorúak elhelyezésére szolgáló két központ egyaránt összeomlott a terhelés alatt.

A helyi hatóságok 862 kiskorú ügyét dolgozzák fel. Rájuk különleges jogi védelem vonatkozik, ezért nem lehet őket ugyanúgy visszaküldeni, mint a felnőtteket. A kialakult helyzetről az Európai Unió belügyminiszterei rendkívüli videókonferencián tárgyalnak.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter azt mondta, Madrid korábban támogatta a migrációs válságokkal küzdő uniós országokat, ezért most viszonzást vár. Az olasz kormányt ugyanakkor azzal vádolta, hogy hozzájárult a félrevezető információk terjedéséhez.

Marokkó a spanyol külügyminiszter szerint azonnal rendőri segítséget ajánlott, és nem szabott feltételeket az együttműködéshez, ami lehetővé tette az érkezők többségének gyors visszaküldését. Juan Jesús Vivas ezzel szemben úgy fogalmazott, Ceutában sokan úgy vélik, hogy Rabat hagyta kialakulni a válságot - sőt, akár meg is szervezte azt.

A marokkói belügyminisztérium a közösségi médiában terjedő hamis információkat, az embercsempész-hálózatokat és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezését nevezte meg a tömeges indulás okaként. Az El País és a Cadena SER rádió az ügyet ismerő tisztviselőkre hivatkozó beszámolói szerint a spanyol hírszerző szolgálatok arra jutottak, hogy Marokkó nem tervezte meg a tömeges határátlépést, ám hagyta megtörténni. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter közölte, hogy a védelmi minisztérium irányítása alatt álló CNI külföldi hírszerző ügynökség nem figyelmeztette őt előre a közelgő tömeges határátlépésre.