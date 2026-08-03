Magyar Péter: Hétfőn és talán még kedden üzemben tartható az utolsó paksi turbina

paksi atomerőmű;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-03 09:18:00 CEST

Ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

Hétfőn és talán még kedden az utolsó, 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a paksi atomerőműben - mondta el a miniszterelnök hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.

Magyar Péter ezt nagyon jó hírnek nevezte, rámutatva: az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető az erőmű teljes leállítása, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól.

Hozzátette: a vízszint várható további süllyedése miatt a paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. A nukleáris biztonság teljes garantálása olyan alapelvárás, amelyből senki sem engedhet, mindig ez marad a legfontosabb - hangsúlyozta a kormányfő.

Magyar Péter közölte: vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg a magyar emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen.