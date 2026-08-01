Elromlott a klíma a Keszthelyi Kórház intenzív osztályán, a hétvégén nem fogadnak új beteget

meghibásodás;intenzív osztály;klímaberendezés;átköltözés;Keszthelyi Kórház;

2026-08-01 14:45:00 CEST

A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter néhány napja számolt be arról, hogy csaknem egy tucatnyi kórházban még dolgoznak azon, hogy legyen működő klíma.

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, a bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el – közölte szombaton Sahin-Tóth Gábor főigazgató. Elmondta, hogy a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni.

Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos. A helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a haváriahelyzetben is – tette hozzá a főorvos, aki erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött.

Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják. Sahin Tóth Gábor szerint a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma, most egy másfajta hiba keletkezett, mint eddig, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.

Lapunk is írt hétfőn arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben napirend előtti felszólalásában számolt be az egészségügy átalakításának helyzetéről. Beszélt a kórházak kritikus klímahelyzetéről is. – Azonnal 3,6 milliárd forintot különítettünk el a kórházi hűtésprogramra, és elindult a munka 32 helyszínen: 18 helyen már elkészült, 3 helyen már működik a hűtés, péntekig befejeződik az átadás-átvétel, 11 helyszínen pedig még zajlanak a munkák – mondta a tárcavezető, konkrét kórházak említése nélkül.