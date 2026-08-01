Elromlott a klíma a Keszthelyi Kórház intenzív osztályán, a hétvégén nem fogadnak új beteget

A klímaberendezés meghibásodása miatt a hétvégén nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív terápiás osztálya, a bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el – közölte szombaton Sahin-Tóth Gábor főigazgató. Elmondta, hogy a napokban meghibásodott légkondicionáló berendezés gyorsjavítását pénteken nem sikerült megoldani, ezért a hétvégén új betegeket nem tudnak fogadni.
Az osztályon ápolt pácienseket egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el, az ellátásuk folyamatos és biztonságos. A helyzet a betegellátást nem veszélyezteti, átszervezéssel meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Az intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók tapasztalt szakemberek, kiválóan ellátják a pácienseket a haváriahelyzetben is – tette hozzá a főorvos, aki erről a reggeli vizitje során maga is meggyőződött.Hegedűs Zsolt az újabb kánikula előtt bejelentette, 32 kórházból 18-ban már elkészült, háromban már működik a klíma, 11 helyen még dolgoznak
Amennyiben Keszthelyen intenzív terápiára szoruló új beteg felvételére lenne szükség, őt a mentők közvetlenül a zalaegerszegi Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítják. Sahin Tóth Gábor szerint a Keszthelyi Kórház klímaberendezésének meghibásodása visszatérő probléma, most egy másfajta hiba keletkezett, mint eddig, amit nem sikerült azonnal elhárítani, de már dolgoznak a megoldáson.Kültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoznak a sürgősségi betegek a Bajcsy-Zsilinszky kórházbanA légtechnika zavara miatt leállították a szülészetet az Uzsoki Utcai Kórházban
Lapunk is írt hétfőn arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben napirend előtti felszólalásában számolt be az egészségügy átalakításának helyzetéről. Beszélt a kórházak kritikus klímahelyzetéről is. – Azonnal 3,6 milliárd forintot különítettünk el a kórházi hűtésprogramra, és elindult a munka 32 helyszínen: 18 helyen már elkészült, 3 helyen már működik a hűtés, péntekig befejeződik az átadás-átvétel, 11 helyszínen pedig még zajlanak a munkák – mondta a tárcavezető, konkrét kórházak említése nélkül.Nem működik a klíma a győri kórház egyik szárnyábanMeghibásodott a klíma az Onkológiai Intézet egyik épületében, módosítani kellett a műtéti rendetKórházi klíma- és hűtőberendezés javítási és fejlesztési programot indít a Tisza-kormány