Kültéri padokon és klimatizált katonai sátrakban várakoznak a sürgősségi betegek a Bajcsy-Zsilinszky kórházban

egészségügy;CT;Bajcsy-Zsilinszky Kórház;sürgősségi osztály;

2026-07-11 07:20:00 CEST

Az épületbe éppen új CT berendezést telepítenek.

Zúgó flex mellett, kültéri padokon várakoznak a sürgősségi osztályra érkező betegek a Bajcsy-Zsilinszky kórházban, mert az épületbe új CT berendezést telepítenek – erről a dolgozók értesítették az RTL Híradót.

A csatornának az intézmény megbízott főigazagatója megmutatta a lezárt részt, ahol a munkálatok miatt csak az ideiglenes betegfelvevőnek és a súlyosabb betegeknek maradt hely, a többiek kint várnak, akár órákat. „Teljesen kellemes, én jobban élvezem, mintha bent kellene várakozni” – mondta az egyik ott tartózkodó az RTL Híradónak. Több, név nélkül nyilatkozó kórházi dolgozó azonban felháborodott:

egyikük jelezte, higiéniai ellátás nem történt, WC-t, mosdót nem biztosítottak senkinek. A csatorna ottjártakor ugyanakkor kézfertőtlenítő már volt (a csütörtöki fotókon ez nem látszott), és a mosdók felé vezető utat is kitáblázták.

egy másik dolgozó pedig a betegek biztonsága miatt aggódott.

Azonban az intézmény megbízott főigazagatója szerint vigyáznak a betegekre. „Természetesen folyamatos monitorozás van az egészségügyi dolgozók által, és hát természetesen még a biztonsági őrség is itt van” – fogalmazott. Révai Róbert hozzátette, nem akarták lemondani a sürgősségi ügyeletet, még úgy sem, hogy jelenleg nincs működő CT-jük. A régi elromlott, ugyanúgy, mint az MR-gépük, ezért ilyen vizsgálatot jelenleg nem végeznek. „Arra jutottunk, hogy az intézményünk jelenleg a humánerőforrás-kapacitással és minden egyéb feltétellel el tudja látni a feladatot” – jelentette ki.

A csatorna arról is beszámolt, hogy amikor ott járt, már klímás katonai sátrakat is felállítottak az udvaron, bár ezeket akkor még nem használták a betegek. Az egészségügyi minisztériumtól azt közölték, tervezett munkálatok zajlanak, és elnézést kértek a betegektől a kellemetlenségért.

A főigazgató azt ígérte, hogy a régi, másik épületben lévő CT-berendezést már jövő hétre megjavítják, az újat pedig július 23-ig beüzemelik, és ezt követően visszaállhat a régi rend.