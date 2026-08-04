Boy George szerint nincs népirtás, és ehhez összedobott egy dalt is

terrorizmus;Izrael;háború;népirtás;Hamász;zene;izraeli-palesztin konfliktus;2023. október 7.;Boy George;

2026-08-04 19:30:00 CEST

Ha volt, aki esetleg hiányolt egy reggae-alapú, brutális gyilkosságról, nemi erőszakról és politikai ideológiákról szóló dalt, akkor annak Boy George most az embere. Nem csillapodik a palesztin- és Izrael-párti előadók közötti vita, amely olykor egészen bizarr dolgokat produkál.

A nyolcvanas évek popikonja, a még mindig aktív Boy George nemrég a közösségi médiában, pontosabban saját X-oldalán jelentette meg új dalát Od Nirkod (We Will Dance Again) címmel. A szám nem került fel egyetlen hagyományos zenei streamingoldalra sem, így a Culture Club frontembere, a Karma Chameleon szerzője nyilvánvalóan nem egy újabb, toplistákat ostromló dalt szeretett volna készíteni, hanem politikai üzenetnek szánta azt.

Ha bárki számára kérdéses lett volna, az énekes kiáll a zsidók mellett – ezt ebben a formában szinte szó szerint meg is jegyzi a dalban, sok más megállapítással együtt.

Például arról is énekel, hogy „fiatal lányokat erőszakolnak meg a fákhoz szorítva, brutálisan meggyilkolva”, de egyben előrevetíti, egy nap úgyis „újra táncolni fogunk, nem lesz háború”.

Boy George ezenkívül még pár sort szentelt az interneten terjedő propagandát szerinte birkaként ismételgető zenészeknek is – bár egyet sem nevez meg név szerint közülük. Ugyanakkor mivel már a dal nyitósoraiban azokat bírálja, akik Izraelt népirtással vádolják, valószínűsíthető, hogy azon kollégáinak intézte szavait, akik az elmúlt jó pár hónapban több alkalommal és többféle formában (például petícióval, az ország bojkottjával és különböző performanszokkal) felszólaltak Izrael katonai hadműveletei ellen.

A dal bizarr jellegét viszont nem a benne foglalt kemény üzenetek adják.

Nemi erőszakról, brutális gyilkosságokról beszélni úgy, hogy mindehhez az előadó szerint a legjobb aláfestő zenét a visszafogott reggae szolgáltatja, enyhén szólva szokatlan választás – de így legalább egészen háttérbe szorulnak azok a kritikák, amelyeket az énekes azért kénytelen elviselni, mert a számot részben mesterséges intelligencia segítségével készítette. A palesztinpárti előadók jó része sem finomkodott ugyanis, elég csak a Kneecap botrányos esetére gondolni, mikor a háromtagú formáció egyik tagja egy koncerten palesztin terrorszervezetet, a Hamászt éltette.

(Mint ismert, 2023. október 7-én, a szimchat Tórá zsidó ünnep reggelén a Hamász körülbelül 6000 terroristája egy Gázai övezetből indított nagyszabású akcióban rohanta le Izraelben Szderót városát, a Re'im melletti Nova fesztivál területét, de Kfar Azát, Nir Ozt, Be'erit és több másik kibucot is. Jelenlegi adatok szerint a palesztin szélsőségesek összesen 1195 izraelit gyilkoltak meg ekkor, közülük 828-an civilek voltak. Miközben a Hamász „a palesztinok elleni izraeli összeesküvésekre adott normális válasznak” nevezte 2023. október 7-ét, kiderült, hogy a terroristái gyerekeket fejeztek le, nőket erőszakoltak és csonkítottak meg a terrortámadás alatt. Mindez abban a jelentésben is szerepel, amelyet egy Pramila Patten különleges ENSZ-nagykövet vezette bizottság állított össze 2024 márciusában a palesztin szélsőségesek által elkövetett atrocitásokról – a szerk.) Az áldozatok többségét olyan brutális kegyetlenséggel gyilkolták meg, hogy Pramila Patten „kimondhatatlan erőszakról” beszélt azután, hogy megnézett 5000 fényképet és 50 órányi videófelvételt arról, ami Izraelben aznap történt.

Boy George-tól egyébként nem áll távol a közéleti kiállás vagy állásfoglalás politikai kérdésekben.

A lassan ötvenéves pályafutása alatt már érintett némi indiai spiritualitást, szinte mantrázva a dalszöveget a Bow Down Misterben, amelyet már akkor sem tudott sok kritikus hova tenni, hogy vajon giccsről, provokációról vagy valami egészen különleges, zseniális húzásról van szó. Ez a dal része volt a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján az ún. Jesus Loves Your korszaknak, amely években az énekes egészen sajátosan ötvözte a klubzenét a spirituális tartalmakkal és olyan műfajokkal, mint a gospel, a soul és az indiai klasszikus zene.

Az Od Nirkod (We Will Dance Again) dal címe nem véletlen, az „újra táncolni fogunk” kifejezés a támadás óta az egyik legfontosabb szimbóluma annak, hogyan áll talpra Izrael a háború után.

Boy George nem zsidó, ugyanakkor többször kifejtette a nyilvánosság előtt, hogy rengeteg zsidó barátja van, akikért nemhogy felelősséget érez, de alapvető emberi kötelességnek tartja a mellettük való kiállást.

Az énekest a közösségi médiában nem szimplán a véleménykülönbség miatt bírálják, hanem azért is, mert a népirtás tagadásával gyakorlatilag ellentmond az Amnesty International, a Human Rights Watch, valamint az ENSZ jelentéseinek. Ezek sokak szerint bizonyítják, valóban népirtás zajlik Gázában, amelynek felelőse az izraeli kormány. Egy ENSZ-től független bizottság friss jelentése például június végén úgy fogalmazott, hogy az izraeli hatóságok és biztonsági erők szándékosan vették célba a palesztin gyerekeket, ami népirtáshoz és atrocitásokhoz vezetett a Gázai övezetben, valamint háborús bűncselekményekhez Ciszjordániában.

Boy George időközben otthagyta a Jézus Krisztus Szupersztár londoni előadását (pontosabban Heródes ráosztott szerepét) az amerikai Variety értesülései szerint. A döntésről időközben az énekes menedzsere is közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, Boy George sosem félt kinyilvánítani a véleményét. „Az én felelősségem, hogy olyan döntéseket hozzak, amelyek a legjobban szolgálják a velem dolgozó művészek érdekeit, ugyanakkor tiszteletet mutatnak mások felé. Ebben az esetben úgy éreztem, ez a helyes döntés…” – tette hozzá. Többen természetesen kiállnak az énekes mellett, köztük a Nova fesztivál, valamint a Stop the Hate UK brit antiszemitizmus ellen küzdő szervezet is.