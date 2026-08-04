A Színházi Kritikusok Céhe díjazta a Baltazár Színházat

díj;fogyatékossággal élők;Színházi Kritikusok Céhe;Baltazár Színház;

2026-08-04 20:01:00 CEST

Az előadásokban fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő színészek, zenészek, művészek dolgoznak együtt.

Jövő díjban részesült az Elek Dóra által alapított Baltazár Színház. Az elismerésben a Színházi Kritikusok Céhe 2022 óta azokat részesíti, akik elkötelezetten dolgoznak a társadalmi folyamatok alakításán, innovatív színházi gondolkodással.

A Jövő díjat a Színházi Kritikusok Céhe minden évben szavazatok alapján ítéli oda az arra érdemeseknek. A 2026-os nyertest a céh egyik tagja, Lénárt Gábor méltatta.

Laudációjában többek között az alábbiak szerint fogalmazott:

„A Baltazár Színház jelentősége nem pusztán abban áll, hogy lehetőséget teremt azoknak, akik a művészeti életben szinte láthatatlanok, mert a színházi intézményrendszer útjai jórészt zárva maradnak előttük. Ennél sokkal radikálisabb dolgot tett: nem kérte a közönséget, hogy elnéző legyen. Épp ellenkezőleg, arra szólított fel mindenkit, hogy szakmailag egyenrangúként tekintsen a színészeire.

A Baltazár társulatában 28 éve folyik a következetes munka, amely – mint minden jó színház – a részt vevő alkotók számára új önfelfedezést kínál. Az előadásokban fogyatékossággal élő és nem fogyatékossággal élő színészek, zenészek, művészek dolgoznak együtt. A Baltazár Művészeti Központban pedig olyan képzés jött létre, amely ott nyit utat, ahol az intézményes oktatás nem kínál továbblépési lehetőségeket.

A társulat ma már európai szakmai együttműködések résztvevőjeként is azt képviseli, hogy a kulturális élethez való hozzáférés és az alkotás lehetősége nem kedvezmény, hanem jog.

A fogyatékossággal élő művészek színpadi alkotótevékenységének nem a terápiás gyakorlat az elsődleges célja, hanem – mint minden művészet – a létrehozott teljesítmény teremtő értékét hivatott kifejezni.

A Baltazár Színház története egy olyan színházi kultúrát előlegez meg, amelyben a különbözőség nem akadály, hanem az együttműködésen alapuló alkotás egyik forrása. A Színházi Kritikusok Céhe a Jövő díjjal ezt a művészi hitvallást – és ezt a jövőt – ismeri el.”

A Baltazár Színház az elismerést majd szeptember 20-án veheti át a 47. Színikritikusdíj-átadó gálán. A díjjal elismerték korábban a KÁVA Színházat és a Kerekasztal Színházat is, 2023-ban a Soltis Lajos Színházat, 2024-ben a STEREO AKT-ot, tavaly pedig az Apertúra vihette haza az elismerést.