Az M1 Híradó főszerkesztője lesz Hajdú Gábor, a Hír TV és az Echo TV egykori munkatársa

köztévé;főszerkesztő;műsorvezetők;Mészáros Lőrinc;M1 híradó;Borsa Miklós;

2026-08-03 21:50:00 CEST

Az augusztus második felében induló híradó irányítója sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc egyik kiemelt cégénél dolgozott kommunikációs szakértőként. Új műsorvezetők is lesznek, egyikük, Borsa Miklós, korábban már volt a köztévé arca.

Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében – közölte hétfő este a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája. Közleményükben kiemelték, „a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők. – Az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező Híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak – jelentették be.

A Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán diplomázott, majd televízió- és filmproduceri oklevelet szerzett. Pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt. Az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában – ismertették a leendő főszerkesztő életrajzát. Abból a 24.hu szerint azonban fontos részek maradhattak ki.

Hajdú Gábor Linkedin-fiókjáról egyértelműen kiderül, hogy a média után a Mészáros-csoportnál volt kommunikációs szakember, a lap is többször beszélt vele e minőségében. A Talentis Groupnál, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértő és projektvezető feladatkörben, de azt is megadta, hogy 2023 januárja óta a Mészáros-csoportnál kommunikációs specialista volt. Emellett a Magyar Kertörökség Alapítvány sajtófőnökeként dolgozott – írta a portál. Megjegyezték, az alapítványt Lévai Anikó ismerőse vezeti, és a Tiborcz-kör is felsejlik mögötte.

A Duna Médiaszolgáltató ismertette azt is, hogy 11 év után visszatér a képernyőre Borsa Miklós, aki televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttérműsor házigazdája volt, majd az M1 Híradót vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező, három nyelven felsőfokon beszélő szakember a Budapest-Bamako rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból több dokumentumfilmet is készített.

A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Dolgozott a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg. Az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános – olvasható a közleményben.