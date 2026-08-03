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Az M1 Híradó főszerkesztője lesz Hajdú Gábor, a Hír TV és az Echo TV egykori munkatársa

Az augusztus második felében induló híradó irányítója sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc egyik kiemelt cégénél dolgozott kommunikációs szakértőként. Új műsorvezetők is lesznek, egyikük, Borsa Miklós, korábban már volt a köztévé arca.

Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében – közölte hétfő este a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája. Közleményükben kiemelték, „a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők. – Az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező Híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak – jelentették be.

A Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán diplomázott, majd televízió- és filmproduceri oklevelet szerzett. Pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt. Az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában – ismertették a leendő főszerkesztő életrajzát. Abból a 24.hu szerint azonban fontos részek maradhattak ki.

Hajdú Gábor Linkedin-fiókjáról egyértelműen kiderül, hogy a média után a Mészáros-csoportnál volt kommunikációs szakember, a lap is többször beszélt vele e minőségében. A Talentis Groupnál, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértő és projektvezető feladatkörben, de azt is megadta, hogy 2023 januárja óta a Mészáros-csoportnál kommunikációs specialista volt. Emellett a Magyar Kertörökség Alapítvány sajtófőnökeként dolgozott – írta a portál. Megjegyezték, az alapítványt Lévai Anikó ismerőse vezeti, és a Tiborcz-kör is felsejlik mögötte.

A Duna Médiaszolgáltató ismertette azt is, hogy 11 év után visszatér a képernyőre Borsa Miklós, aki televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttérműsor házigazdája volt, majd az M1 Híradót vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező, három nyelven felsőfokon beszélő szakember a Budapest-Bamako rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból több dokumentumfilmet is készített.

A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Dolgozott a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg. Az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános – olvasható a közleményben.

A Fidesz-közeli lap utolsó száma a múlt héten, július 30-án jelent meg, Schmidt Máriával a címlapján.