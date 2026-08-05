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Már kétmillió liter vizet szállítottak ki országszerte a katonák, a Tisza párt önkéntesei is segítenek

A katasztrófavédők ismét felhívást tettek közzé a fokozódó hőség miatt, és továbbra is él a fővárosi és megyei bontásban a bárki által elérhető klimatizált helyiségek listája.

A Magyar Honvédség katonái és vízszállító járművei éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy a lakosság biztonságos ivóvízellátása folyamatos legyen. Budapestről Szentendrére kísértük a vízszállítókat, ahol a víztározók feltöltése elengedhetetlenné vált a kialakult helyzet miatt. A honvédek eddig már 2 millió liter vizet szállítottak, és továbbra is megállás nélkül végzik a feladatukat – közölte Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter szerint a katonák, a lakosság, a vállalatok, a vízművek és minden segítő összefogása bizonyítja, hogy a bajban számíthatunk egymásra.

A Tisza párt országgyűlési frakciója közleménye szerint eddig 100 ezer liter ivóvizet juttattak el 2500 önkéntes részvételével 350 településen, és 50 Tisza szigettel együttműködve segítették a helyi mentők, tűzoltók és a hőség által érintett közösségek munkáját.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán a péntek éjfélig meghosszabbított hőségriasztás miatt újabb felhívást tett közzé, amelyben felsorolja a veszélyeztetettek: az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók számára kiemelten fontos óvintézkedéseket:

  • Kerüld a napot, tartózkodj árnyékos helyen!

  • Ha teheted, ne végezz megterhelő fizikai munkát!

  • Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre!

  •  Használj fényvédőt! Nemcsak, hogy nem égsz le, a bőröd is lassabban fog öregedni.

  • Felhevült testtel ne menj vízbe!

  • Ne hagyd a gyereket (felnőttet se), kisállatot a zárt autóban!

  • Ha észreveszed, hogy más mégis így tett, azonnal hívd a 112-t!

  • Ne dobj el égő vagy parázsló cigarettacsikket!

  • Figyelj a kéményben keletkező légdugóra! Nem csak télen van ám szén-monoxid

A katasztrófavédelem honlapján továbbra is böngészhető a fővárosi és megyei bontásban a bárki által elérhető klimatizált helyiségek listája. Ezen felül arra is felhívták a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van. Az elmúlt időszakban naponta átlagosan 100 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron.

Bár tapasztalható némi változás, a Fidesz-hívők nagy százaléka még mindig elhiszi, hogy a Magyar-kormány frontra viheti Ukrajna oldalán katonáinkat, s a Tisza megkurtítja a fizetéseket és a nyugdíjakat. a paksi atomerőmű leállásáról pedig szerintük Magyar Péter tehet.