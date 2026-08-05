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2026-08-05 10:44:00 CEST

Már kétmillió liter vizet szállítottak ki országszerte a katonák, a Tisza párt önkéntesei is segítenek

A katasztrófavédők ismét felhívást tettek közzé a fokozódó hőség miatt, és továbbra is él a fővárosi és megyei bontásban a bárki által elérhető klimatizált helyiségek listája.