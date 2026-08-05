Már kétmillió liter vizet szállítottak ki országszerte a katonák, a Tisza párt önkéntesei is segítenek

A Magyar Honvédség katonái és vízszállító járművei éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy a lakosság biztonságos ivóvízellátása folyamatos legyen. Budapestről Szentendrére kísértük a vízszállítókat, ahol a víztározók feltöltése elengedhetetlenné vált a kialakult helyzet miatt. A honvédek eddig már 2 millió liter vizet szállítottak, és továbbra is megállás nélkül végzik a feladatukat – közölte Facebook-oldalán Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter szerint a katonák, a lakosság, a vállalatok, a vízművek és minden segítő összefogása bizonyítja, hogy a bajban számíthatunk egymásra.
A Tisza párt országgyűlési frakciója közleménye szerint eddig 100 ezer liter ivóvizet juttattak el 2500 önkéntes részvételével 350 településen, és 50 Tisza szigettel együttműködve segítették a helyi mentők, tűzoltók és a hőség által érintett közösségek munkáját.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán a péntek éjfélig meghosszabbított hőségriasztás miatt újabb felhívást tett közzé, amelyben felsorolja a veszélyeztetettek: az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók számára kiemelten fontos óvintézkedéseket:
Kerüld a napot, tartózkodj árnyékos helyen!
Ha teheted, ne végezz megterhelő fizikai munkát!
Figyelj a megfelelő folyadékbevitelre!
Használj fényvédőt! Nemcsak, hogy nem égsz le, a bőröd is lassabban fog öregedni.
Felhevült testtel ne menj vízbe!
Ne hagyd a gyereket (felnőttet se), kisállatot a zárt autóban!
Ha észreveszed, hogy más mégis így tett, azonnal hívd a 112-t!
Ne dobj el égő vagy parázsló cigarettacsikket!
Figyelj a kéményben keletkező légdugóra! Nem csak télen van ám szén-monoxid
A katasztrófavédelem honlapján továbbra is böngészhető a fővárosi és megyei bontásban a bárki által elérhető klimatizált helyiségek listája. Ezen felül arra is felhívták a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van. Az elmúlt időszakban naponta átlagosan 100 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron.Magyar Péter: A hőség ma és holnap tetőzik, így különösen fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentésKarácsony Gergely: Budapesten nincs vízhiány és éppen ezért vízkorlátozás sincsVízkorlátozást vezettek be Debrecenben