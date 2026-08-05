hőség;paksi atomerőmű;vízállás;energiatakarékosság;tetőzés;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-05 09:36:00 CEST

Magyar Péter: A hőség ma és holnap tetőzik, így különösen fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentés

A miniszterelnök közölte, Paksnál a vízállás nem változott, nincs leállás.