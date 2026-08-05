Magyar Péter: A hőség ma és holnap tetőzik, így különösen fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentés

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban – posztolta szerda reggel Magyar Péter a Facebookon. A kormányfő még kedd este jelezte, hogy a Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt.
Amint arról mi is beszámoltunk, a hőség fokozódik, az országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Szerdán és csütörtökön is 40 fok felett lehet a hőmérséklet, sőt, az ország középső részein megdőlhet akár a 42 fok feletti abszolút melegrekord is.
Az előrejelzések szerint péntek délután érkezhet átmeneti lehűlést hozó hidegfront, csapadék viszont nem lesz elegendő idehaza itthon, mindössze 5-6 milliméternyi csapadékra számítanak a szakemberek. A Duna ausztriai vízgyűjtő területein azonban jelentősebb eső hullhat, ami fontos a vízszint rendeződése szempontjából. Az önkéntes fogyasztás kedden 500 megawattal volt a tervezett szint alatt, ennek növelése szükséges, hogy átvészeljük ezeket a kritikus napokat.Magyar Péter: Öt centimétert emelkedett a Duna vízszintjeMagyar Péter: Ma és holnap még biztosan kritikus lesz, pénteken érkezhet a hidegfront