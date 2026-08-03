Karácsony Gergely: Budapesten nincs vízhiány és éppen ezért vízkorlátozás sincs

Budapest;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;Fővárosi Vízművek;vízkorlátozás;

2026-08-03 17:19:00 CEST

A főpolgármester szerint előállhat olyan helyzet, hogy Budapestnek döntenie kell törvényi felhatalmazásával, de most a fogyasztókat takarékoskodásra kérik.

A Fővárosi Vízművek tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára, Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás sem – közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester egy más témában összehívott sajtóeseményen kérdésre válaszolva elmondat, hogy most takarékoskodásra kérik a fogyasztókat, a fővárosiakat.

A jelenlegi jogszabályok szerint a vízkorlátozásról a települési önkormányzatok döntenek abban az esetben, ha vízhiány van, de természetesen lehet olyan helyzet, amikor vízkorlátozásra lesz szükség, akkor majd élnek a törvényi felhatalmazás lehetőségével – hangsúlyozta Budapest vezetője, aki szólt arról is, hogy a növények locsolására vonatkozóan a Főkert ad ki részletes tájékoztatót. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a locsolás a gyepes területek esetében hanyagolható, míg a fiatal fák és cserjék esetében nem.

Karácsony Gergely említést tett az energiaválság miatt kialakult helyzetről is. – Kicsit hosszabb menetidőkkel járnak a villamosok és a metrók, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok közlekednek, hogy kevesebb villamosenergiát kelljen használni. Az alapvető közszolgáltatásokat, így a közvilágítást is fenntartják – mondta a főpolgármester. Hozzátette, a díszkivilágítás az egyedüli szolgáltatás, amelyet leállítottak, de további energiatakarékoskodási lépések megtételére is felkészülnek, ha szükséges lenne.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese a hétvégén már bejelentett korlátozásokról, arról, hogy a vonalak többségénél a jármű lassabban gördül ki a megállókból, kifejtette: az 1-es, 2-es és 3-as metróvonalakon is hasonló korlátozást vezettek be. Szerinte mindebből az utasok sokat nem érzékelnek, a változtatások 1-2 perces menetidő-növekedéseket jelentenek egy-egy teljes vonalra vonatkoztatva.