Van magyarországi munkahely, ahol alkoholmentes sört, máshol dinnyét is osztanak a hőség ellen

melegrekord;klíma;feldolgozóipar;hőség;hőségriasztás;

2026-08-05 05:50:00 CEST

Alkoholmentes sör, görögdinnye, jégkrém, extra pihenőidő és otthoni munkavégzés – a rendkívüli hőség miatt több magyarországi vállalat is a szokásostól bőven eltérő intézkedéseket vezetett be, hogy a dolgozók számára elviselhetőbbé tegyék a hőséget. Eközben a gyárak a kánikula ellenére sem fogják vissza a termelést.

A rendkívüli hőség a munkahelyeken is új helyzetet teremtett. A hazai piac meghatározó munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cége, a Trenkwalder a Népszava megkeresésére jelezte, hogy partnervállalatai közül több is a megszokottnál jóval szélesebb eszköztárral próbálja elviselhetőbbé tenni a hőségben a munkavégzést.

Talán a legszokatlanabbnak nevezhető megoldások között jelent meg, hogy egyes cégeknél alkoholmentes sört is osztanak a kültéren dolgozóknak, máshol ingyen görögdinnyével vagy jégkrémmel próbálják enyhíteni a meleg hatásait – mondta Nógrádi József, a vállalat stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. Több vállalat fagylaltot, gyümölcsöt és extra védőitalt biztosít a dolgozóknak, miközben egyre gyakoribbá vált a párakapuk használata is.

A legtöbb munkahelyen azonban nem ezek jelentik a legfontosabb intézkedéseket. A vállalatok többsége plusz pihenőidőt vezetett be, kiterjesztette a klimatizált helyiségek használatát, emellett hűtött ivóvizet biztosít a munkavállalók számára. Akad olyan üzem, ahol a dolgozók minden órában tízperces pihenőt kapnak, amelyet légkondicionált kantinban tölthetnek el, miközben ipari ventilátorokkal próbálják mozgatni a levegőt a termelési területeken.

László Zoltán, a feldolgozóipari dolgozók érdekvédelmét ellátó Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába a jó szándék, a hozzájuk érkező visszajelzések szerint

akadnak olyan munkahelyek, ahol ugyan szeretnék biztosítani a klimatizált helyiségben történő pihenést, ám a gyakorlatban kiderült, hogy a rendelkezésre álló szünetidő alatt ezek a helyiségek nehezen vagy egyáltalán nem érhetők el a dolgozók számára.

Szinte általános reakcióként írható le, hogy ahol a munkakör lehetővé teszi, az irodai alkalmazottak jelentős része otthonról dolgozik. Több cégnél a következő napokra is meghosszabbították a home office lehetőségét, máshol pedig még az állásinterjúkat is elhalasztották, illetve a kiválasztási folyamatokat visszafogták, mert energiatakarékossági okokból csak az épületek egy részében működik légkondicionálás.

A fizikai munkát végzők esetében jóval kisebb a mozgástér.

Van olyan vállalat, ahol készenléti terv készült arra az esetre, ha a dolgozókat a rendkívüli meleg miatt haza kellene küldeni, és ehhez azonnal buszokat is tudnának biztosítani. Egy másik üzemben a céges konyha a hét hátralévő részében már nem készít meleg ételeket, a munkavállalók csak szendvicset kapnak, hogy a konyha működéséből adódó hőterhelést is csökkentsék – jelezte a Trenkwalder.

A hőség mellett – a kormány kérésével összhangban – az energiafogyasztás csökkentése is fontos szemponttá vált. Több cég is azt közölte a munkavállalókkal, hogy 10-15 százalékkal mérsékli energiafelhasználását. Ezért munkaidő után lekapcsolják az irodák klímaberendezéseit és az egyéb elektromos fogyasztókat, az elektromos targoncák töltését pedig csak a késő esti órákban indítják el.

Több nagyvállalat ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek napelemes beruházásainak köszönhetően nappali működésük energiaigényét már nagyrészt megújuló energiaforrásokból tudják biztosítani.

Nem mindenütt lehet azonban érdemben csökkenteni az energiafelhasználást.

Az autóipari beszállítók esetében a gyártósorok folyamatos működése alapfeltétel, sok esetben a technológia sem teszi lehetővé a gépek részterhelésen történő üzemeltetését.

Amíg az autógyárak rendelnek, a beszállítóknak teljesíteniük kell - mondják.

A vállalatok egy részének könnyebbséget jelent, hogy sok helyen jelenleg is zajlik vagy hamarosan kezdődik a szokásos nyári leállás, ami átmenetileg csökkenti a hőség okozta terhelést. A cégnél jellemzően külön munkacsoportok alakulnak, amelyek folyamatosan vizsgálják, milyen további intézkedésekkel lehet mérsékelni az áram- és vízfogyasztást.

László Zoltán lapunknak azt mondta: egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy a rendkívüli hőség miatt bárhol is visszafogták volna a termelést vagy lazították volna a teljesítményelvárásokat. A szokásos nyári gyárleállásokat sem hozták előre, sőt a múlt héten akadt olyan üzem is, ahol hétvégi műszakot rendeltek el. Szerinte ez viszont egyáltalán nem a hőséghez kötődik, sokkal inkább a hirtelen érkező megrendelések teljesítéséhez kapcsolódhat, ilyen hullámzások pedig az elmúlt hónapokban is előfordultak. Az alelnök szerint

a munkáltatók többsége igyekszik figyelembe venni a dolgozók igényeit, ugyanakkor továbbra is gondot jelent, hogy egyes középvezetők a termelési célok teljesítése érdekében túlzott nyomást helyeznek a munkavállalókra.

– Ez sajnos nem új jelenség – tette hozzá –, hanem évek óta visszatérő problémája a hazai munkaerőpiacnak.

László Zoltán ugyanakkor hozzátette, hogy most látszik igazán a hosszú évek érdekvédelmi munkájának eredménye. Azoknál a cégeknél ugyanis, ahol régóta működik szakszervezet, a hőség miatti intézkedések és a dolgozói igények egyeztetése lényegesen gördülékenyebben zajlik. Ahol viszont csak most szerveződik az érdekképviselet vagy még nincs kialakult párbeszéd a munkáltató és a dolgozók között, ott ezek a folyamatok érezhetően nehezebben működnek, még akkor is, ha a szakszervezet igyekszik segítséget nyújtani a felek közötti egyeztetéshez.