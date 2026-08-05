Mihályvári-Farkas Viktória Eb-ezüstérmes öt kilométeren is

nyílt vízi úszás;Mihályvári-Farkas Viktória;

2026-08-05 16:05:00 CEST

Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmet nyert szerdán a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. Az FTC 22 éves versenyzője - akárcsak egy nappal korábban, a 10 kilométeres olimpiai számban - ezúttal is az olasz Ginevra Taddeuccival vívott csatát a győzelemért, s végül ismét riválisa ünnepelhetett.

A rövidebb távon mindössze 29-en indultak, köztük Mihályvári-Farkas, aki tavaly, Stari Gradban, gyakorlatilag kezdő nyíltvízi úszóként megnyerte a 10 kilométert, öt kilométeren pedig második volt. A sportoló a szám egyedüli magyarja volt, mivel a rossz vízminőség miatt a párizsi olimpia, illetve a júniusi, setubali világkupa-verseny után is megbetegedett - ötkarikás ötödik - Fábián Bettina végül nem indult.

Mihályvári-Farkas rögtön a rajt után csatlakozott az élmezőnyhöz, amely két olasz vezetésével diktálta az iramot. A magyar úszó ezúttal egy jó darabig „nem vállalta”, hogy az élen törje a vizet a többiek előtt, nem sokkal a táv felét követően azonban átvette a vezetést. A harmadik kör végén mindkét olasz, Taddeucci és Barbara Pozzobon is Mihályvári-Farkas elé került, aki így nehéz helyzetből kezdte meg az utolsó 1250 métert.

Taddeucci aztán egy iramváltással mindenkitől ellépett, Mihályvári-Farkas Pozzobonnal harcolt az ezüstért, de mögöttük is érkeztek az dobogóra pályázók. A magyar úszó minden támadást visszavert és még Taddeuccit is célba vette a végén, az olasz azonban kitartott a panelig.

A magyar csapat két nap után négy ezüstéremmel áll az Eb-n, Mihályvári-Farkas mellett Betlehem Dávid ugyancsak második lett mindkét távon a nyíltvízi úszóknál.