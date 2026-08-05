Mihályvári-Farkas Viktória Eb-ezüstérmes öt kilométeren is

A rövidebb távon mindössze 29-en indultak, köztük Mihályvári-Farkas, aki tavaly, Stari Gradban, gyakorlatilag kezdő nyíltvízi úszóként megnyerte a 10 kilométert, öt kilométeren pedig második volt. A sportoló a szám egyedüli magyarja volt, mivel a rossz vízminőség miatt a párizsi olimpia, illetve a júniusi, setubali világkupa-verseny után is megbetegedett - ötkarikás ötödik - Fábián Bettina végül nem indult.Trónfosztás a nőknél, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes 10 kilométeren
Mihályvári-Farkas rögtön a rajt után csatlakozott az élmezőnyhöz, amely két olasz vezetésével diktálta az iramot. A magyar úszó ezúttal egy jó darabig „nem vállalta”, hogy az élen törje a vizet a többiek előtt, nem sokkal a táv felét követően azonban átvette a vezetést. A harmadik kör végén mindkét olasz, Taddeucci és Barbara Pozzobon is Mihályvári-Farkas elé került, aki így nehéz helyzetből kezdte meg az utolsó 1250 métert.
Taddeucci aztán egy iramváltással mindenkitől ellépett, Mihályvári-Farkas Pozzobonnal harcolt az ezüstért, de mögöttük is érkeztek az dobogóra pályázók. A magyar úszó minden támadást visszavert és még Taddeuccit is célba vette a végén, az olasz azonban kitartott a panelig.Betlehem Dávid Eb-ezüstérmes 10 kilométerenBetlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes
A magyar csapat két nap után négy ezüstéremmel áll az Eb-n, Mihályvári-Farkas mellett Betlehem Dávid ugyancsak második lett mindkét távon a nyíltvízi úszóknál.