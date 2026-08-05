Országosan elérte, Budapesten meg is haladta a 40 Celsius-fokot a legmagasabb hőmérséklet

Budapesten 43, országosan pedig 40 fok volt a legmagasabb hőmérséklet a kormány 16 órás gyorsjelentése szerint.
A hőség a vasúti közlekedést is érintette: húsz vasútvonalon és öt HÉV-vonalon volt érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a magas sínhőmérséklet miatt. Az egészségügyi ellátásban szerda délután egy hipertermia, vagyis túlhevülés miatti betegellátási eset történt. A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény.
A hőséghez kapcsolódó védekezés részeként 1341 helyszínen osztottak vizet, 794 helyszínen pedig párakapu üzemel. A Magyar Honvédség a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) szolgáltatási területén hat, egyenként nyolc köbméteres katonai vízszállítóval folytatta a vízszállítást. Tiszabura megnövekedett vízigényének ellátására új kút építése is folyamatban van.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron ég a száraz avar, a tűz oltása folyamatban van. A tűz a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) egyik telephelyét is veszélyezteti.
Dédestapolcsány külterületén ég az aljnövényzet, a tűz oltása folyamatban van. A tűz felderítésében egy rendőrségi, az oltásban pedig egy honvédségi helikopter is közreműködik.
A gyorsjelentés egy budapesti eseményről is beszámolt. Budapest XXII. kerületében, a Dunában, a parttól mintegy 25 méterre két, feltehetően amerikai, 250–500 kilogrammos légibombát találtak egy hajózási útvonalon kívüli területen. A tárgyakat a Magyar Honvédség Tűzszerész Szolgálata búvár tűzszerész bevonásával vizsgálja.
A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása a közlés szerint jelenleg 230 megawatt.Már három hétvégi ház is leégett a székesfehérvári tűzbenMagyar Péter: A hőség ma és holnap tetőzik, így különösen fontos az önkéntes fogyasztáscsökkentés