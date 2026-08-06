Lassult a fogyasztás üteme, változatlanul óvatosak a magyarok

KSH;GDP;kiskereskedelem;

2026-08-06 09:17:00 CEST

A nyár első hónapjában lassult a kiskereskedelem év eleje óta tartó óvatos élénkülése. A szektor forgalmának volumene a naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – derül ki a KSH friss jelentéséből.

Ehhez képest májusban még utóbbi növekedés 4,8 százalék volt az egy évvel korábbihoz képest. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene júniusban 0,4 százalékkal maradt el az előző havitól. Összességében a számok azt jelzik, hogy a lakossági fogyasztás továbbra is törékeny, ám egy gyengébb havi adat önmagában még nem jelent trendfordulót.

Az azért kijelenthető, hogy az év első öt hónapja összességében kedvezőbb képet mutatott, mint a most közölt adattal kiegészülő időszak.

Január és május között a kiskereskedelmi forgalom volumene ugyanis 4,8 százalékos fejlődést mutatott az egy évvel korábbiakhoz képest, az első féléves fejlődés viszont csak 4,5 százalék lett.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az elmúlt hónapokban többször is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvező statisztikák mögött továbbra is óvatos lakossági fogyasztás áll. Bár a reálbérek növekedése és a korábbi inflációs sokk enyhülése elvileg kedvez a vásárlásoknak, a háztartások jelentős része még mindig inkább megtakarít, mint költ. A júniusi adatok pedig éppen azt jelzik, hogy ez a trend egyáltalán nem tört meg. A fogyasztói bizalom csak lassan javul, ezért a béremelkedések hatása csak fokozatosan jelenik meg a boltok forgalmában. Az ING szerint a kiskereskedelem élénkülése ugyan valós folyamat, de egyelőre nem elég erős ahhoz, hogy a gazdasági növekedés fő hajtóerejévé váljon.

Hasonló következtetésre jutott az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) is. A szervezet szerint a forgalom emelkedik, ugyanakkor a vásárlói magatartás érdemben megváltozott. A fogyasztók továbbra is rendkívül árérzékenyek, tudatosabban keresik az akciókat, egyre gyakrabban választják a kedvezőbb árú saját márkás termékeket, miközben a nagyobb értékű vagy nem feltétlenül szükséges vásárlásokat sok esetben elhalasztják. Az OKSZ szerint ezért a mostani folyamat inkább a fogyasztás lassú normalizálódásának tekinthető, mintsem egy erőteljes keresleti fordulatnak.

Szakmai vélemények arra is rámutatnak, hogy a kedvező éves növekedési mutatókat részben az alacsony tavalyi bázis magyarázza. Tavaly ilyenkor ugyanis még viszonylag gyenge volt a lakossági fogyasztás,

így az éves összehasonlítás önmagában kedvezőbb képet mutathat. Éppen ezért a piac számára legalább annyira fontosak a havi változások, amelyek jobban megmutatják, hogy a fogyasztás valóban erősödő pályán halad-e, vagy továbbra is csak lassú, ingadozó élénkülés jellemzi a hazai kiskereskedelmet.