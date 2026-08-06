Szombaton szavaz a Tisza-frakció az új államfőjelöltről, egyelőre titok, hány név kerül a kormánypárti képviselőcsoport elé

elnökválasztás;köztársasági elnök;jelölés;Tisza-frakció;

2026-08-06 11:59:00 CEST

Az Országgyűlés honlapján már megjelent a házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó döntése, amelyben augusztus 11-re kitűzte a köztársaságielnök-választást.

Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek – közölte csütörtökön az MTI-vel Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta: a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott: a jelölt, jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor: még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. A parlament hivatalos oldalán már közzé is tették azt az országgyűlési elnöki döntést, amely a köztársaságielnök-választás időpontját 2026. augusztus 11-én keddre tűzi ki. Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg. Mivel az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A határozat, amelyet Hallerné Nagy Anikó az Országgyűlés alelnöke az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva írt alá, a határidőt is pontosította, eszerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje: 2026. augusztus 10. (hétfő) 10:00 óra. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, azaz 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges. – Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. Az ajánlásokat a Házbizottság a 2026. augusztus 10-én (hétfőn) 12:30 órakor kezdődő ülésén tekinti át – áll a határozatban.