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Így spórol a főváros: Budapesten hajnalban locsolnak, kisebb a párolgás, és több víz marad meg

A kánikula alatt sincs öntözési tilalom, mert locsolni kell, hogy megmaradjanak a zöldfelületek. Elsősorban a fiatal és a kényes növények kapnak vizet.

Nem az a kérdés, hogy öntözzünk-e, hanem az, hogyan használjuk fel a lehető legokosabban a rendelkezésre álló vizet és energiát. Ezért a fővárosi zöldfelületek fenntartásában ma már a célzott, takarékos és szakmailag kidolgozott prioritásrend szerinti öntözésé a főszerep – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arról, hogy az idei aszály és a tartós hőhullámok új helyzet elé állítják Budapestet.

Elsőbbséget élveznek a fiatal fák, amelyek néhány év múlva árnyékot adnak majd a budapestieknek, és azok a növények, amelyek a leginkább kitettek a szélsőséges időjárásnak – írta a főpolgármester. Szerinte most különösen fontos, hogy életben tartsák, ápolják Budapest természetes „légkondícionálójaként” funkcionáló zöldfelületeiket.

A Főkert a takarékosság jegyében és a hőségre is reagálva megváltozott munkarendben dolgozik, a locsolás nagy részét a hajnali órákra időzítjük, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb, így ugyanannyi vízből többet tudunk megőrizni a növények számára – vázolta az új spórolási technológia lényegét Karácsony Gergely.

A szervezet a korábbi propagandagépezet résztvevőinek kinevezését is bírálta, de úgy véli, a miniszterelnök Facebook-kommentjei szintén sértik a közmédia függetlenségének látszatát.