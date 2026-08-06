Így spórol a főváros: Budapesten hajnalban locsolnak, kisebb a párolgás, és több víz marad meg

Nem az a kérdés, hogy öntözzünk-e, hanem az, hogyan használjuk fel a lehető legokosabban a rendelkezésre álló vizet és energiát. Ezért a fővárosi zöldfelületek fenntartásában ma már a célzott, takarékos és szakmailag kidolgozott prioritásrend szerinti öntözésé a főszerep – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arról, hogy az idei aszály és a tartós hőhullámok új helyzet elé állítják Budapestet.
Elsőbbséget élveznek a fiatal fák, amelyek néhány év múlva árnyékot adnak majd a budapestieknek, és azok a növények, amelyek a leginkább kitettek a szélsőséges időjárásnak – írta a főpolgármester. Szerinte most különösen fontos, hogy életben tartsák, ápolják Budapest természetes „légkondícionálójaként” funkcionáló zöldfelületeiket.Karácsony Gergely: Budapesten nincs vízhiány és éppen ezért vízkorlátozás sincsSzükségkutakkal, sínlocsolással, ha kell, éjszakára átütemezett munkavégzéssel várja a hőséget a főváros
A Főkert a takarékosság jegyében és a hőségre is reagálva megváltozott munkarendben dolgozik, a locsolás nagy részét a hajnali órákra időzítjük, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb, így ugyanannyi vízből többet tudunk megőrizni a növények számára – vázolta az új spórolási technológia lényegét Karácsony Gergely.Ezrek maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén, a Tisza-kormány a locsolás felfüggesztését kériÁtalakítják a menetrendeket, Karácsony Gergely energiaspórolási ötlete, hogy a metrók és a villamosok ne gyorsítsanak intenzívenKarácsony Gergely az energiatakarékosság jegyében lekapcsoltatja a díszkivilágításokat