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2026-08-06 11:39:00 CEST

Így spórol a főváros: Budapesten hajnalban locsolnak, kisebb a párolgás, és több víz marad meg

A kánikula alatt sincs öntözési tilalom, mert locsolni kell, hogy megmaradjanak a zöldfelületek. Elsősorban a fiatal és a kényes növények kapnak vizet.