Felmondta a Balásy-céggel kötött szerződését a Szerencsejáték Zrt.

Szerencsejáték Zrt.;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-08-05 15:45:00 CEST

A cél olyan partneri modell kialakítása, amely egyszerre teremt valódi versenyt és biztosít stratégiai rugalmasságot a társaságnak.

Felmondta a Lounge Grouppal fennálló szerződését a Szerencsejáték Zrt., és többügynökségi rendszerre tér át - tudatta a társaság egy, lapunknak is megküldött közleményében.

Az új struktúrában külön pályázatokon választják ki a marketing-, média-, nyomdai, PR-, social- és rendezvényszervezési feladatokat ellátó partnereket.

A cég az idei évre a rendelkezésre álló rövid idő miatt zárt, meghívásos eljárásokat készít elő. Augusztusban három pályázatot hirdetnek meg: a PR- és social kommunikációra, a rendezvényszervezésre, valamint kampányok tervezésére és megvalósítására keresnek ügynökségeket. Ezek konkrét 2026-os kampányokhoz és eseményekhez kapcsolódnak, a kiválasztott szereplőknek pedig kérdezési és személyes prezentációs lehetőséget is biztosítanak. A hosszabb távú együttműködések már nyílt versenyben dőlnek el. A Szerencsejáték Zrt. ősszel öt nagy tendert tervez meghirdetni, várhatóan 1+1 éves időtartamra. A pályázati dokumentációban előre rögzítik a részletes értékelési rendszert, hogy az ajánlatok összehasonlíthatók, a döntések pedig átláthatók legyenek.

Szász Tamás marketing- és kommunikációs igazgató szerint a cél olyan partneri modell kialakítása, amely egyszerre teremt valódi versenyt és biztosít stratégiai rugalmasságot a társaságnak. A Szerencsejáték Zrt. tenderdíjat is fizet a pályázóknak az elvégzett szakmai munkáért.

A társaság a jövőben szorosabban kapcsolná össze a kommunikációs teljesítményt az üzleti eredményekkel, a márkaérték növelésével és a fogyasztói élmény fejlesztésével. Olyan ügynökségeket keresnek, amelyek stratégiai partnerként részt tudnak venni a munkában.

Az új rendszer előkészítésekor a cég szakmai ajánlásokat és piaci visszajelzéseket tekintett át. A tenderkiírások és a követelmények kidolgozásába pályázaton kiválasztott, a kommunikációs szakmában ismert tanácsadókat is bevontak.