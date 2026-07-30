Sokba került a nagy Lánczi-féle függetlenség, a Szuverenitásvédelmi Hivatal százmilliókat tapsolt el Balásy Gyula cégeinél

szerződések;Lánczi Tamás;közpénzek felhasználása;kommunikációs költség;New Land Media Reklám;Balásy Gyula;Lounge Group;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-07-30 07:53:00 CEST

Több mint félmilliárd forint ment el podcastekre, könyvekre a fele jutott, de nem sajnálták a közpénzt vizuális bemutatóktól és csapatépítő buliktól sem.

A Tisza-kormánynak és több mint kétharmados parlamenti többségének köszönhetően ma már nem létező Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) számolatlanul szórhatta a közpénzt, a magyar adófizetők forintjait – derült ki a 24 által megszerzett kommunikációs szerződésekből. Azokat a Lánczi Tamás vezette, az Orbán-kormány idején valójában az ellenzék, a sajtó és a civilek megregulázására létrehozott szervezet a nem mással, mint Balásy Gyula cégeivel kötötte. A lap az Igazságügyi Minisztériumtól kikért adatok alapján írta meg, hogy a hivatal a létezésének szűk két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 679 millió forintra kötött három kommunikációs keretszerződést a Lounge-csoporttal és a New Land Mediával.

2025-ben már 6,2 milliárd forintból gazdálkodó SZVH nem sajnálta a közpénzt. Csak podcastek gyártására és reklámozására 540 millió forint, öt könyvre 270 millió forint ment el. Azt, hogy a hivatalnál milyen intenzíven éltek a keretszerződések adta lehetőségekkel, jelzi, hogy például a 2025 második félévére jutó közel 1,1 milliárd forintból mindössze 913 forintot nem használtak fel.

Lánczi Tamás és társai a kommunikációs feladatokért összesen 33 különböző, egyes esetekben nagyon hasonló jogcímen fizettek a Lounge-nak és a New Land Mediának két és fél év alatt:

short videók készítésére több mint 336 millió forint,

dokumentumfilmre közel 336 millió forint,

podcastek gyártására 289 millió forint,

beszélgetéssorozatról készült videókra majd 272 millió forint,

„eseménydokumentálásra” 202 millió forint,

imázsfilm elkészítésére 153 milliónál is több forint,

nemzetközi tájékoztató videókra több mint 73 millió forint

ment el. A 24 megjegyezte még, hogy a hivatalnál külön a podcastek népszerűsítésére 249 millió forintot költöttek (így jön ki az együttesen csaknem 540 millió forintos összeg), az ezen felüli hirdetésekre 232 millió forint, a hagyományosabb médiafelületeken való reklámozásra csaknem 200 millió forint ment el, de a tételek között szerepel egyebek mellett egy rejtélyes bejegyzés, „Média hirdetések” is 4,5 millió forintért.

Mindemellett az SZVH önálló eseményeket is szervezett, és rendre megjelent az olyan fideszes rendezvényeken, mint amilyen az idén már elmaradó MCC Feszt is volt. Az offline megjelenések közül konferenciákra 268 millió forintot, könyvbemutatóra mintegy 198 millió forintot; „vizuális bemutatóra” több mint 110 millió forintot; vitaestre pedig 61 millió forintot szórtak el. Saját logóval díszített pulóverekre, tollakra és hasonlókra összesen közel 34 millió forintot, sajtófalra 2,6 millió forintot, pop up falra 1 millió forintot; karszalagokra pedig 450 ezer forintot szántak. Könyvekre – gyártással és bemutatókkal együtt – közel 270 millió forintnyi közpénz ment el a nem egészen három év alatt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a kollégáit is megbecsülte 2025-ben a teljes létszámmal, 120 fővel számolva kollégánként 309 592 forintért tarthattak karácsonyi bulit. Ugyanebben az évben két alkalommal is szerveztek csapatépítőket, 120 fővel számolva ez egy emberre vetítve első alkalommal 197 153 forint, második alkalommal 140 386 forint ráfordítást jelenthetett.