Bocsánatot kért Gianni Infantino, lehet, hogy megússza a futball-világbajnokságok kiárusításának a botrányát is

FIFA;Nemzetközi Labdarúgó-szövetség;Gianni Infantino;

2026-08-06 12:33:00 CEST

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség jövőre újraválasztásért induló elnöke bocsánatot kért, amiért a szervezet kereskedelmi jogainak egy részét, beleértve a jövőbeli világbajnokságok részvényeit is, magánbefektetőknek akarta eladni. Bár az UEFA és több másik tagszövetség is meg akarja buktatni, a FIFA vezetése egyelőre kiáll mellette.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke „teljes támogatást” kapott a FIFA elnökségétől, miután bocsánatot kért korábbi hibájáért. A FIFA első embere szerdán Marokkóban tárgyalt a szövetség vezető tisztségviselőivel annak érdekében, hogy megerősítse helyzetét, mivel többek között az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), valamint a dél-amerikai (Conmebol) szövetség is határozottan elutasította a tervet, s a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. Az UEFA ráadásul kinyilvánította, hogy bizalmatlanná vált vele kapcsolatban.

Gianni Infantino korábban kritikát kapott Mattias Grafström FIFA-főtitkártól is, aki részt vett a szerdai találkozón, amelynek ellenére a válságtanácskozás után kiadott nyilatkozatban már a saját és az igazgatótanács teljes támogatásáról biztosította Gianni Infantinót. Az elnök és a főtitkár egy levelet is küldött a FIFA alelnökeinek, tanácsának és a 211 szövetségnek, amelyben őszintén bocsánatot kértek a hibáikért, és megígérték, hogy azok nem fordulnak elő többet.

„Elismerjük, hogy hibáztunk a FIFA Forward Enterprise (FFE) létrehozására vonatkozó javaslat előkészítési folyamatában. Természetesen nem állt sem a FIFA-tanács, sem a tagszövetségek szándékában, hogy bárki kizárva érezze magát a folyamatból, és ezt másképpen kellett volna kezelni. Azt is elismerjük, hogy további hibák történtek azt követően, hogy a javaslat kiszivárgott a médiába” – olvasható a FIFA közleményében.

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a mai ülés eredményei megerősítik a FIFA irányítását, segítenek helyreállítani a szervezetbe vetett bizalmat, s lehetővé teszik számunkra, hogy egységes és átlátható módon felkészüljünk az előttünk álló fontos eseményekre, kihívásokra, miközben folytatjuk küldetésünket, hogy világszerte fejlesszük a játékot” – ezt pedig már Gianni Infantino írta Instragram-oldalán.

A The Times beszámolója szerint Svájc helyett azért tartották Marokkóban a tanácskozást, mert az afrikai ország lesz – Spanyolország és Portugália mellett – az egyik házigazdája a 2030-as világbajnokságnak. Mint ismert, az európai tagság a napokban már Infantino ellen fordult, ezért a lap szerint a sportvezető igyekszik kedveskedni azoknak, akik még bíznak benne. Ennek jeleként Marokkónak ígérhette a négy év múlva esedékes seregszemle döntőjét. A FIFA tagadja mindezt.

Az 56 éves sportvezető mandátuma 2027 márciusában jár le, de a jelek szerint negyedszerre is megpályázza majd az elnöki posztot. Ehhez a 211 tagból 106 szavazatra van szüksége. Egyelőre nincs információ arról, hogy lenne kihívója.

Ami korábban történt

Gianni Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi- és a női válogatott világbajnokságát, illetve a klubok megméretését – egy 20 milliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027–30 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millióról 20 millió dollárra nőtt volna.

Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás nyomásgyakorlást jelent, hogy a világbajnokság mezőnyét tovább bővítsék, vagy a jelenleginél gyakrabban rendezzenek megméretést. A 2026-os férfi-világbajnokságon a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

A FIFA vezetője ugyan pénteken visszavonta a tervet, ám az általa indított lavina itt nem állt meg: hétfőn elsőként a walesi szövetség jelezte, hogy nem támogatja az elnök újraválasztását a 2027–31-es ciklusra, később pedig hasonló közleményt fogalmazott meg a szerb és a svéd szövetség is.

Mark Carney kanadai miniszterelnök, akinek az országa társházigazdája volt a 2026-os világbajnokságnak, azt mondta, már nem bízik Gianni Infantinóban. Luis Figo, a Barcelona és a Real Madrid futballsztárja lemondásra szólította fel a svájci–olasz sportvezetőt, akitől Arsène Wenger, a FIFA globális futballfejlesztésért felelős vezetője is elhatárolódott.