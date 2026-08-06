Lázár János csak minimálbért kapott júliusban a hiányzásai miatt

Parlament;Szijjártó Péter;Lázár János;fizetéscsökkentés;Kocsis Máté;Pócs János;Orbán Balázs;Hankó Balázs;Forsthoffer Ágnes;Orbán Anita;

2026-08-06 17:34:00 CEST

A BYD-hoz igazoló Szijjártó Péter pedig annál is kevesebbet.

Lázár János továbbra sem szeret bejárni a munkahelyére, azaz a Parlamentbe, ennek eredményeképpen júliusban bruttó 322 800 forint volt a fizetése, miután a szavazások több mint 90 százalékát kihagyta a hónapban - számolt be róla a Telex.

A fizetésmegvonás annak eredménye, hogy Forsthoffer Ágnes júniustól bekeményített, így ha egy képviselő a szavazások több mint negyedéről igazolatlanul hiányzik, akkor a házelnök az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyező módon csökkentheti az érintett tiszteletdíját. E szabály alapján egyébként a minimálbér sem illette volna meg, de az országgyűlési törvény alapján az jár neki. Mindemellett a volt miniszter megélhetéséért így sem kell aggódni, ugyanis havonta több millió forint bevétele van a földjei bérbeadásából is, a júniusi vagyonnyilatkozata szerint. Emellett az azóta állami kézbe került Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökeként is milliókat kapott.

Így is akadt, akinek kevesebb pénz jutott Lázár Jánosnál a képviselői mandátuma után: Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, aki a hónap közepén mondott le a mandátumáról, s igazolt a kínai BYD-hoz, július közepéig egyetlen szavazásra sem ment be. Bruttó 256 554 forint azonban így is járt neki.

Ugyancsak elégedetlen lehetett a fizetésnapon Orbán Balázs, aki bruttó 848 ezer forinttal kapott kevesebbet, azt honorálva, hogy a júliusi szavazások 62 százalékán nem volt jelen. Pócs János és Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter pedig - akik a júliusi szavazások körülbelül 30 százalékát hagyták ki - a hiányzásuk mértékénél is jóval nagyobb arányú büntetést kaptak. Hogy miért, az egyelőre nem világos, ugyanis az Országgyűlés Hivatala és a két érintett képviselő sem reagált a Telex megkeresésére lapszemlénk írásáig. Mindenesetre Pócs János bruttó 2,34 millió forint helyett csak 1 milliót, Hankó Balázs pedig bruttó 2,88 millió helyett csak 1,64 millió forintot kapott a parlamenti adatbázis szerint. Nem tudni tehát, hogy Pócs esetében esetleg van-e összefüggés a parlamenti kamerázós afférjaival, egyebek közt amikor beépített kamerás szemüveggel volt jelen az ülésteremben.

Megúszta ugyanakkor a fizetéscsökkentést a szavazások 55 százalékáról hiányzó fideszes Kocsis Máté és KDNP-s Máthé Zsuzsa, a fideszes Kovács Sándor, a tiszás Balatincz Péter és Orbán Anita külügyminiszter is. Utóbbi tárcavezetői teendői miatt hiányzott a voksolások 52 százalékáról, Balatincz pedig a Tisza-frakció szerint kórházi kezelés miatt hagyott ki ülésnapokat.