Kiszáradt a zempléni Bózsva-patak

Széphalom környékén a Bózsva-patak sajnos kiszáradt a tartós aszály és a rendkívüli hőség következtében – számolt be lakossági bejelentések alapján víz nélküli patakmederről a Facebook-oldalán Lontay László, a Tisza párt országgyűlési képviselője (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05. számú választókerület).
A kormánypárti politikus videójában elmondta, hogy a Sátoraljaújhely-környéki kis vízfolyások mind elapadtak. A Bózsva-patak a Ronyva mellékvize Zemplénben, ahol szintén gondok vannak. Ahogy a képviselő elmondta, északra, a szlovák oldal felé még nincs katasztrófa, de lefelé annál inkább, ahol már az élővilágot, a halakat sem lehet már megmenteni.Kiszárad a Duna és a Rajna, lassabb lesz a gazdasági növekedés
Az illetékes víziközmű-szolgáltatók, a ÉRV (Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.) és a Borsodvíz megnyugtató választ adtak a képviselőnek arról, hogy sem Sátoraljaújhely, sem Sárospatak környékén nem kell vízkorlátozásra számítani. – Az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjunk a vízzel – kérte az itt élőket Lontay László.A kiszáradó Duna már az európai atomerőművek biztonságos működését is veszélyeztetiKiszáradtak a kutak Ecsegen, palackozott vízzel segítenek