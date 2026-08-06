Sátoraljaújhely;hőség;szárazság;parlamenti képviselő;aszály;Sárospatak;kiszáradás;patakok;Tisza Párt;

2026-08-06 16:58:00 CEST

Kiszáradt a zempléni Bózsva-patak

Hazánk északi részét sem kíméli a hőség és az aszály. A kiszáradó vízfolyások élővilága részben már kipusztult.