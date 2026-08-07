Négyen pályáznak arra, hogy Lázár Jánostól átvegyék a teniszszövetség irányítását

Lázár János;elnökválasztás;Magyar Tenisz Szövetség;

2026-08-07 11:08:00 CEST

Szeptember 26-án négy elnökjelölt közül választhatnak a szavazásra jogosult tagok a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) rendkívüli, tisztújító közgyűlésén.

Beregszászy Csaba, Kosztoványi Roland, Szőcs Árpád László, vagy a Davis Kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós lehet a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke.

A jelölő bizottság által összeállított listán az elnökségi tagjelölteknél 11, az ellenőrző testületi tagjelölteknél három személyt tüntettek fel.

A szervezet szeptember 26-án 11:00 órától a Nemzeti Edzésközpontban tartja tisztújító közgyűlését, miután az MTSZ-t 2020 júliusától irányító Lázár János május végén lemondott a vezető tisztségről.