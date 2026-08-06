A Debrecen háromgólos, az ETO FC egy öngólos hátrányba került a Konferencia-ligában

A Debrecen háromgólos (0-3) vereséget szenvedett a dán Köbenhavn csapatától csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így jelentős hátránnyal utazik a koppenhágai visszavágóra.
Hiába kezdett jól a magyar bajnokság előző idényének negyedik helyezettje, húsz perc után átvette az irányítást az esélyesebb Köbenhavn, amely két szöglet után a brazil Pereira és Robert találatával kétgólos előnyre tett szert. A második félidő legvégén egy újabb sarokrúgásból Cornelius fejelt a debreceni kapuba. A vendégeknél nem mutatkozott be a frissen igazolt magyar válogatott védő, Markgráf Ákos.
A visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc továbbjutója a finn Inter Turku és a liechtensteini Vaduz győztesével küzdhet meg a főtáblára kerülésért.
Egy öngóllal hátrányba került Lettországban a Győr
A magyar bajnok ETO FC egy öngóllal 1-0-ra kikapott csütörtökön a lett FC Riga vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, a párharc első mérkőzésén.
A találkozó egyetlen találata a harmadik percben esett, amikor a menteni igyekvő Selyem Bálint a saját kapujába továbbította a labdát.
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Győrben. A párharc továbbjutója a lengyel Lech Poznan és a feröeri Klaksvík Európa-ligás csatájának vesztesével játszhat majd a főtáblás részvételért.Konferencia-liga: nehéz feladat előtt a Debrecen és az ETO FC