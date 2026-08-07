Rács mögé küldené az ügyészség a Renner Erika meggyilkolásával fenyegetőző férfit

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2026-08-07 13:31:00 CEST

A kóros elmeállapotú férfi letartóztatását a tárgyalás alatt is fenn kell tartani - indítványozta a vádhatóság.

Emberölés előkészülete miatt vádat emelt és végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott a lúgos orvos áldozatát fenyegető férfi ellen a Fővárosi Főügyészség - tudatta a vádhatóság közleményben az MTI-vel pénteken.

A vád szerint a 61 éves férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként ismert elkövető elleni bírósági eljárást, és ennek során az a meggyőződés alakult ki benne, hogy a vádlottat tévesen ítélték el. Bár nem volt érintett az eljárásban, elhatározta, hogy eléri a per újratárgyalását. Ennek érdekében 2019-től többször is feljelentést tett a sértett ellen hamis tanúzás miatt, és más jogi eszközöket is igénybe vett. „Az idő előrehaladtával életének egyre inkább központi részévé – a rögeszméjévé – vált a fenti cél elérése, és mindennapjait is ennek rendelte alá” - áll a főügyészség közleményében.

A férfi többször is erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, ezért büntetőeljárások indultak ellene, azonban ezen cselekmények miatt nem volt büntethető. Egyre jobban haragudott a sértettre, megtudta a lakcímét, és 2025. augusztus 19-én ismét megjelent a sértett otthonánál, ahol kiragasztott egy általa szerkesztett képet és szöveget tartalmazó cetlit, amelyen a sértett fényképe is szerepelt, illetve amelyen a férfi ismét megkérdőjelezte a lúgos orvos elleni ítéletet. Kaputelefonon felcsöngetett a sértetthez. A hívást a sértett élettársa fogadta, akinek a vádlott fenyegetően azt mondta, hogy, amikor legközelebb erre jár, kioltja a sértett életét, majd távozott a környékről. Mindezek alapján a Fővárosi Főügyészség emberölés előkészülete miatt vádat emelt a letartóztatásban lévő férfival szemben.

A nyomozás során kirendelt elmeorvos szakértő szerint a férfit elmeállapota súlyosan korlátozta abban, hogy bűncselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen. A Fővárosi Főügyészség a súlyosító körülmények túlsúlya miatt végrehajtandó börtönre tett indítványt. Továbbá indítványozta, hogy a bíróság a tárgyalás alatt is tartsa fenn a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI).

A főügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság a sértettet kezelje a büntetőeljárási törvény szerinti különleges bánásmódot igénylő személyként, és a vádlott távollétében hallgassa majd ki. A különleges bánásmódra jogosult személy esetében a hatóság – többek között – fokozott körültekintéssel jár el az érintett személy magánéletének kímélete érdekében, az eljárási cselekmények tervezése és elvégzése során az érintett személyes igényeire külön figyelemmel van - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A lúgos orvos néven elhíresült Bene Krisztiánt a Kúria 2018-ban jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélte életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt, valamint örökre eltiltotta hivatásától. Annak az eljárásnak az adatai szerint a vádbeli cselekmény idején kórházigazgatóként dolgozó férfi 2013-ban volt szeretőjének lakására ment, megkötözte a nőt, altatót, nyugtatót adott be neki, majd levetkőztette, és maró anyagot öntött az altestére, ami másod-, harmadfokú égési sérüléseket, életveszélyt okozott. Az áldozat sérülései több korrekciós műtét után is maradandóak.