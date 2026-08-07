Takács Péter szerint NKA-ügy nincs, Zsolti bácsi nincs, gödi Samsung-gyár nincs

Lenni vagy nem lenni kérdésben hozott döntést a Facebookon Takács Péter szexi ellenzéki politikus, és kifejezetten érdekes eredményekre jutott - szúrta ki a Telex a volt államtitkár egyik videóbejegyzése alatti kommentszekcióban.
A bejegyzésben Takács Péter A kopasz oszt néven ismert Filep Dávid Fidesz-propagandista oknyomozását osztotta meg, mely szerint Magyar Péter YouTube-csatornájáról néhány kattintással el lehet jutni a Tisza webshopjához, ami értelmezésük szerint bűncselekmény, tiltott pártfinanszírozás gyanúját veti fel. Majd sérelmezte, hogy „a kormánypárti propaganda” (ez alatt feltételezhetően a nem fideszes, illetve szakmai szabályoknak megfelelően működő sajtó képviselőit érti) nem merült el kellő alapossággal a témában.
Miután a volt államtitkár ismert kommentharcos hírében is áll, némi keresgélés után sikerült is rálelni a létezés nagy megfejtéseire. Egy kommentelő ugyanis ironikus hangvételben konstatálta Takács Péter meglátását, miszerint „a kormány az NKA-támogatásokból próbál ügyet kreálni”, vagyis abból, hogy a Fidesz ezen a téren 17 milliárd forint közpénzt égetett el a kampányának a megtolására. Ez pedig a jelek szerint Takácsnál nem verte ki a biztosítékot tiltott pártfinanszírozás terén.
A kommentre pedig a volt államtitkár eképp reagált: „az NKA-ügy nem létezik. Olyan, mint a Zsolti bácsi meg a gödi Samsung-gyár”. Ezzel szemben pedig az, hogy Magyar Péter YouTube-csatornája bevételt generálhat, Takács szerint tetten érhető jogszabálysértés. Hogy a Samsung-gyár tagadása miként képzelhető el, azt a volt államtitkár nem fejtette ki.NKA-botrány: Molnár Áron öt újabb szervezetet nevezett meg, a monori alpolgármester megpróbálta elszámolni az utat a fideszes békemenetreTarr Zoltán: Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó-féle NKA-botrány kivételezett támogatottjaiTöbb mint 405 millió forintra bírságolták eddig a gödi Samsung SDI-gyáratBangó Sándor felfedte, kit nevez Zsolt bácsinak, a Fidesz-KDNP feljelentést tesz