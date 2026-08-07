Hatalmas, csaknem 500 millió dolláros bevétel-visszaesést könyvelhetett el a Forma–1 a közel-keleti helyzet miatt

Forma-1;visszaesés;bevétel;Liberty Media;

2026-08-07 14:36:00 CEST

A Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közzétette a második negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentését: a számok jelentős visszaesést mutatnak a 2025-ös szezon azonos időszakához képest.

Közzétette a második negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentését a Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media. Az április és június közötti bevétel a 2025-ös 1,22 milliárd dollárról 764 millió dollárra esett vissza, a működési eredmény pedig 293 millió dollárról 73 millióra csökkent az idei második negyedévben. A teljes korrigált OIBDA (azaz az értékcsökkenés előtti üzemi eredmény) adatai 361 millióról 139 millió dollárra apadtak – ez utóbbi 61 százalékos visszaesést jelent.

A versenyek kiesése miatt csökkenő bevételek a csapatoknak járó kifizetésekre is hatással voltak: a jelenlegi mezőny tagjai az elmúlt negyedévben összesen 316 millió dolláron osztoztak, míg 2025 második negyedévében 513 millió dollárt kaptak.

Az adatokat jelentősen torzítja a 2026-os versenynaptár alakulása: az idén ebben az időszakban mindössze öt futamot rendeztek, míg 2025 második negyedévében kilenc versenyre került sor.

Ennek hátterében a közel-keleti konfliktus áll, elmaradt az áprilisra tervezett bahreini és dzsiddai futam. Előbbit a malajziai Sepangban pótolják majd októberben, így jelen állás szerint 23 versenyhétvégéből állhat a 2026-os világbajnoki sorozat. Ugyanakkor az évzáró események körül is van némi aggodalom, elképzelhető, hogy Katar és Abu-Dzabi helyett is csupán egyetlen európai beugró futamot tudnak majd megrendezni. A decemberi finálé megrendezésére továbbra is az olaszországi Imola számít a legesélyesebb helyszínnek.

Stefano Domenicali, a Forma–1 vezérigazgatója korábban arról beszélt, szeretnék növelni a bevételeket, de nem terveznek újabb versenyhétvégékkel, a naptár pedig 2028-ig megtelt. A tervek között szerepel ugyanakkor, hogy jövőre növeljék a sprintfutamok számát.