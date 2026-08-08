Orbán Viktor a melegben elpárolgott, de mind iszonyúbb az öröksége

A kormányváltás eufóriáját kezdi felváltani a felismerés, milyen iszonyú örökséget hagyott maga után Orbán Viktor: az ország kiszáradása, az energiaválság, a NER-cégek életképtelensége és a Fidesz által elterjesztett pusztító türelmetlenség és gyűlölet sűrűsödött egyetlen pocsolyába ezen a nyáron. A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Muhari Judit belpolitikai újságíró, Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője és Varga Dóra főszerkesztő-helyettes Batka Zoltán műsorvezetővel azt vette sorra, milyen irgalmatlan problématömeggel találja magát szemben az új kormány.
Magyar Péter és kabinetje úgy igyekszik kezelni a helyzetet, hogy ténylegesen tájékoztatja a nyilvánosságot a valódi helyzetről. Kérdés, a másfél évtizeden át a propaganda műbalhéira idomított közvélemény el tudja-e fogadni a valóságot?