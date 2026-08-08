propaganda;közmédia;energiaválság;klímaváltozás hatásai;Magyar Péter;Podcast;

2026-08-08 05:45:00 CEST

Orbán Viktor a melegben elpárolgott, de mind iszonyúbb az öröksége

Most zuhan ránk igazán a NER csődtömege, évtizedes orbáni mellébeszélés és hazudozás után az ország most szembesül a klímaváltozás brutális következményeivel. Podcast.