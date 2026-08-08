melegrekord;hőség;hajnal;HungaroMet;

2026-08-08 10:52:00 CEST

A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 Celsius-fok volt, amelyet Kab-hegyen mértek 2015-ben.

Pénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt meg, Lágymányoson csak 27,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet - közölte a HugaroMet Zrt. a honlapján.

Azt írták: az éjjeli-hajnali időszak az ország nagy részén továbbra sem hozott számottevő felfrissülést, több helyen maradt 25 Celsius-fok felett a hőmérséklet a leghűvösebb órákban is.

Budapest, Lágymányos állomáson mindössze 27,2 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb minimum hőmérséklet országos és egyben fővárosi rekordja.

A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 Celsius-fok volt, amelyet Kab-hegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 Celsius-fokot pedig szintén Lágymányoson regisztrálták 2013-ban - áll a közleményben.