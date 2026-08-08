Távozik a Corvinusról az Ádám Zoltánt kirúgó rektorhelyettes

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2026-08-08 13:55:00 CEST

Szabó Lajos György fenntartja, hogy leköszönésének semmi köze a kormányváltáshoz és a felsőoktatást érintő változásokhoz, például a kekvák megszüntetéséhez.

Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes a 2025-26-os tanév lezárultával lemond rektorhelyettesi feladatköréről és távozik a Corvinus Egyetemről - jelentette be honlapján az intézmény.

Szabó Lajos György 2016-ban egyetemi docensként csatlakozott a Corvinus oktatói közösségéhez, egyetemi tanári kinevezését 2018-ban vette át. 2018 és 2021 között oktatási rektorhelyettesként, majd 2021 és 2023 között általános rektorhelyettesként vállalt szerepet az egyetem vezetésében. 2023-tól egy éven át megbízott rektorként szolgálta az intézményt, majd visszatért az oktatási rektorhelyettes pozíciójába - idézi fel a közlemény.

Távozásának okait Szabó Lajos Gyögy egy, az egyetemi közösségnek szóló hosszabb elköszönő levélben foglalta össze. Ebben egyebek közt úgy fogalmazott, „nyilván lesznek páran, akik ezt az elmúlt hónapok változásaival hozzák összefüggésbe”, de gyorsan jelezte, hogy nem erről van szó, mivel „ez a kérdés bennem többször is felmerült, de mindig jött egy újabb kihívó felkérés, amit végülis elvállaltam.”

Szabó Lajos Györgynek kulcsszerepe volt abban, hogy 2023-ban kirúgják Ádám Zoltánt, azt az egyetemi oktatót, aki etikai eljárást kezdeményezett, miután Timur Rahimkulov fiának a szülők közbenjárására az egyetem extra vizsgalehetőséget biztosított annak ellenére, hogy nem teljesítette a szükséges követelményeket.

A távozó rektorhelyettes ennek ellenére fenntartja, hogy leköszönésének semmi köze a kormányváltáshoz és a felsőoktatást érintő változásokhoz, például a kekvák megszüntetéséhez.

„Azt gondolom, számomra most a felfrissülést nem csak a kutatás és tananyagfejlesztés jelenti, hanem a környezetváltás is. De kérem, ne higgye senki, hogy ez bármilyen megfutamodás lenne bármi elől! Nem a közelmúlt eseményei befolyásolták a döntésemet, eddig is minden esetben kiálltam a közösség elé, megvitatva, elmagyarázva az aktuális kérdéseket! Ezentúl is, ha a Corvinusról hívnak, szívesen jövök bármilyen témában, akár az elmúlt időszak vezetői döntéseivel kapcsolatos, akár a KEKVA előtti és a KEKVA alatti működés összehasonlítása, akár oktatásirányítási szakmai kérdésekben való korrekt vitára” - fogalmazott.

E gondolatmenetet folytatva - ha nem is konkrétan -, a népszerűtlenségére is utal: „A korrekt vita kifejezést azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert sajnos az elmúlt hónapokban voltak egyetemi személyek vagy csoportok részéről olyan megnyilvánulások, amelyek méltatlan formában, méltatlan hangnemben történtek, és én azért nem reagáltam ezekre, mert nem szerettem volna erre a színvonalra lesüllyedni. Tőlem az egyetemen soha senki egy hangos szót, vagy másik személyt szándékosan sértő, szidalmazó mondatot nem hallhatott, joggal várom el tehát, hogy velem szemben is hasonló elvek érvényesüljenek. Tisztelettel kérem most ezeket a kollégákat, leköszönésemkor mellőzzék a személyeskedő és sértő megjegyzéseiket!” - írta.

Szabó Lajos György hangsúlyozta azt is, hogy részéről nem a kekvásítást, hanem az egyetem fejlesztését képviselte, nem vitt be politikát a munkájába, az Ádám Zoltán kirúgásával kapcsolatos botrányról szólva pedig közölte, hogy miután majd nem köti a titoktartás, új bizonyítékokkal fog előállni, amelyek szerinte az ő igazát bizonyítják.