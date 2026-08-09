Zárt körben 30 százalékos költségcsökkentésről tett bejelentést Kubatov Gábor az FTC-nél

Ferencváros;Kubatov Gábor;állami támogatás;költségcsökkentés;

2026-08-09 06:45:00 CEST

A Fradivárosra szánt 25 milliárd forint közpénz sorsa körül még kérdőjelek sorakoznak.

Hangfelvétel landolt az RTL Híradónál, amin Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és FTC-elnök egyebek közt 30 százalékos költségcsökkentést helyez kilátásba a klubnál, illetve 25 milliárd forint közpént sorsáról értekezik.

Azt határoztuk meg, hogy 30 százalékkal vegyük vissza a költségvetést. Ugyanis nem tudjuk pontosan, hogy az MVM, amelynek talán novemberig szól a szerződése, támogat-e minket. Folynak a tárgyalások. Támogat, vagy nem támogat, ezt nem tudjuk pontosan - fogalmazott a hangfelvételen Kubatov Gábor. Korábban ugyanis két állami cég, a Szerencsejáték Zrt. és az MVM is támogatta az FTC-t, utóbbi csaknem 5 milliárd forinttal, ezeknek a támogatásoknak a további sorsa pedig bizonytalanná vált.

Az FTC elnöke a klub szurkolóinak szóló rendezvényen arról is beszélt, hogy mire költötték a Fradiváros-koncepcióra kapott 25 milliárd forintos állami támogatást, amely beruházás nem készült el. Az állami támogatás viszont az FTC-néll maradt, az Orbán-kormány ugyanis 2022-ben trükközött egy kicsit és úgy módosította a támogatásról szóló határozatot, hogy kicserélte benne a Fradivárosra vonatkozó mondatot, amelynek köszönhetően onnantól már működési kiadásokra is elkölthették a pénzt. Hogy az adófizetői milliárdok végül tételesen mire mentek el, az nem derült ki, a 24.hu annyit tudott meg ezzel kapcsolatban, hogy a pénzt az FTC teljes egészében felhasználta. A Magyar-kormány az ügyben vizsgálatot ígért.

A hangfelvételen a pénz sorsáról szólva Kubatov Gábor eképp fogalmaz: „Meggyőződésem, hogy a dologból semmi probléma nem lesz. Most azt is érdemes tudni, hogy az utolsó fillérig ez mind bent van a Ferencvárosban. Én nem vittem haza pénzt, az biztos.” Majd elmondta, hogy a pénzből például egy napelemparkot építettek, amely a klub energiaköltségeinek egyharmadát lefedi.