Tanács Zoltán: Kormányzati előterjesztés készül a Planetárium jövőjéről

Vitézy Dávid;Planetárium;Tanács Zoltán;

2026-08-08 21:08:00 CEST

A tudományos és technológiai miniszter munkamegbeszélést tartott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti Planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni - írta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon.

Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg: törekedhetnek rá, hogy a régi épület egy modern, XXI. századi Planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának - emelte ki.

A tárcavezető szerint a Planetárium teljeskörű felújítása mintegy 3-4 évet venne igénybe, míg egy modern Science Center-koncepció megvalósítása akár 6-8 évig is eltarthat. Bíznak benne, hogy sikerül olyan koncepciót kialakítani, amely elindíthatja ezt a folyamatot, és az ehhez szükséges forrásokat is elő tudják teremteni - jegyezte meg. Hangsúlyozta, a felújításnál vagy az esetleges bővítésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a Planetárium épülete építészettörténeti emlék.

Tanács Zoltán posztja szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum dolgozói tájékoztatták arról, hogy alaposan megvizsgálták az épületet és a híres Zeiss Universal VI. vetítőgépet. Az épület jobb állapotban van, mint gondolták, a hűtési-fűtési rendszer és a mellékhelyiségek azok, amelyek állapota nagyon rossz, a vetítőgép elég megviselt a sok állás miatt, a működőképességhez alapos felújításra lenne szükség - írta.

A miniszter kitért arra, hogy jó néhány olyan planetárium van Európában, ahol sikerült ezeket a régi vetítőberendezéseket csodálatos módon felújítani és a projektort lézeres vetítőkkel kiegészítve a kor színvonalára emelni, de olyan ország is van, ahol ez a felújítás már nem sikerült, mert a gép állapota annyira leromlott. Ahhoz, hogy a budapesti vetítőgép sorsáról pontos ítéletet lehessen mondani, még további vizsgálatokra van szükség - olvasható a bejegyzésben.