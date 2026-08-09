Történelmi mélypontra süllyedt a Rajna Kaubnál, Németország gazdasági teljesítménye egy alig 750 lakosú kisváros mérőállomásának a számaitól függ

Németország;Rajna;alacsony vízállás;

2026-08-09 09:00:00 CEST

A Kaubnál mért 19 centiméteres vízállás a rendszeres mérések 1880-as kezdete óta a legalacsonyabb érték. A folyón közlekedő teherhajók emiatt csak kapacitásuk töredékével haladhatnak, ami már a német vegyipart, az energiaellátást és az egész északnyugat-európai ipari termelést is veszélyezteti.

Németország és Északnyugat-Európa gazdasági teljesítménye jelenleg egy alig 750 lakosú kisváros mérőállomásának a számaitól függ. A Rajna középső szakaszán, meredek sziklák és szőlőültetvények között fekvő Kaub településénél a folyó vízszintje a rendszeres mérések 1880-as kezdete óta nem látott, történelmi mélypontra süllyedt.

A mérőponton regisztrált 19 centiméteres érték miatt a teherhajók csak maximális kapacitásuk töredékével, sokszor negyedakkora rakománnyal képesek közlekedni.

Mivel a kieső tengeri és folyami árumennyiséget sem a vasúti, sem a közúti teherfuvarozás nem tudja pótolni, a nyersanyaghiány miatt gyárak sora kényszerül a termelés visszafogására.

A Rajna az európai kontinens legfontosabb és legforgalmasabb vízi áruszállítási útvonala, amely a német, francia és svájci ipari centrumokat köti össze a holland és belga tengeri kikötőkkel. Németországban a belvízi teherhajózás több mint nyolcvan százaléka ezen a folyón zajlik. Kaub térsége kiemelt szűk keresztmetszetnek számít, mivel a meder itt természetes módon sekélyebb, így alacsony vízállás idején ezen a szakaszon alakul ki legkorábban a hajózási zárlat vagy a drasztikus súlykorlátozás. A hőség és az aszály miatt azonban most nem kizárólag itt, a folyó teljes szakaszán és más nagy német folyókon, így az Elbán és a Dunán is kritikus szintre csökkent a vízmennyiség.

A folyami szállítás szűk keresztmetszete

Normál körülmények között egy Rajnán közlekedő átlagos teherhajó akár 4000 tonna árut vagy 400 konténert képes elszállítani, ami körülbelül 150 tehergépkocsi kapacitásának felel meg. A kiterjedt tolóhajó-kötelékek szállítási kapacitása a 16 000 tonnát is elérheti. A Német Belvízi Hajózási Szövetség tájékoztatása szerint a jelenlegi aszályos időszakban a hajók döntő többsége a megszokott terhelés negyedénél is kevesebb áruval kényszerül útnak indulni. Ez a helyzet a fuvarozók és a logisztikától függő iparvállalatok számára óriási többletköltséget és szervezési nehézséget jelent.

A hajózási és ipari érdekképviseletek bírálatai szerint a jelenlegi ellátási válság nagyrészt megelőzhető lett volna. A politikai vezetés ugyanis már 1992-ben döntést hozott a Közép- és Alsó-Rajna hajózóútjának mélyítéséről és a szűk mederszakaszok átalakításáról, ám a beruházások kivitelezése évtizedek óta húzódik. A Kaubnál mért 19 centiméteres érték rendkívül alacsony, tekintve, hogy 150 centiméteres vízállás alatt már jelentős súlycsökkentésre van szükség.

A mérőműszer ráadásul egy rögzített viszonyítási ponthoz képest mutatja a vízszintet, így az nem azonos a hajózási út tényleges mélységével, ami sok helyen alig éri el a biztonságos merülési határt.

A Commerzbank elemzése rámutat, hogy a kitartóan alacsony vízállás közvetlen csapást mér a német GDP-re. Ha a jelenlegi helyzet harminc napnál tovább fennáll, a víz sekély marad, az ipari termelés most augusztusban és szeptemberben is is egy-egy százalékkal csökken.

Mivel az ipar a teljes német hozzáadott érték negyedét adja, a vízválság két hónapos időtávon legalább egynegyed százalékponttal fogja vissza a teljes nemzeti gazdasági növekedést. A kár mértéke a szárazság időtartamától függ, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján a folyami vízszint tartósan alacsony maradhat.

A német ipart is sújtja az apadás

A jelenlegi helyzet drámaiságát növeli, hogy a Rajna vízszintje az év ezen időszakában megszokotthoz képest szokatlanul korán esett vissza. Nyár közepén és végén az alpesi hóolvadásból származó víztömeg általában magasabb vízállást biztosít a folyón. A korábbi rekordot 2018 októberében regisztrálták Kaubnál 25 centiméterrel, most azonban már augusztus elején megdőlt ez a negatív csúcs, és a vízszint napról napra tovább csökkent.

A kieli Világgazdasági Intézet elemzése felidézi, hogy a 2018-as aszály közel 0,4 százalékponttal csökkentette a német GDP-t, ám most a válság jóval korábban kezdődött, így a gazdasági veszteségek felülmúlhatják a korábbi mértéket.

A vízhiány következményei leginkább a vegyipart és a szénerőműveket érintik. A vegyipari vállalatok alapvető alapanyagokat, például metanolt, benzolt, valamint folyékony gázokat, butánt, propánt és ammóniát szállítanak a Rajnán. A Német Vegyipari Szövetség értékelése szerint az alacsony vízállás már nem számít kivételes eseménynek, sokkal inkább a német ipar rendszeres stressztesztjévé vált. Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra terén felhalmozódott elmaradásokat és az elmaradt beruházásokat a vállalatok egyéni óvintézkedései már nem tudják ellensúlyozni.

Az üzemanyag-ellátásban is komoly fennakadások fenyegetnek, ha a vízi szállítás tartósan megbénul.

A benzinkutak érdekvédelmi szövetségének tájékoztatása szerint bár a finomítókból történő szállítás egyelőre folyamatos, a Rajna alacsony vízszintje hosszabb távon az üzemanyag-ellátás akadozásához és a töltőállomások kényszerű leállásához vezethet. Szakértői vélemények szerint a logisztikai szűk keresztmetszet szempontjából a Kaubnál tapasztalható vízhiány jelenleg súlyosabb fenyegetést jelent a német belső piacra, mint a közel-keleti tengeri szorosok körüli feszültségek.

A gazdasági és logisztikai problémák elérték a politikai döntéshozók és a szakszervezetek szintjét is. A Ver.di szolgáltatóipari szakszervezet arra figyelmeztetett, hogy a vízszint csökkenésével párhuzamosan elviselhetetlenül megnő a nyomás a logisztikai és szállítási szektorban dolgozó munkavállalókon. A szövetségi közlekedési minisztérium rendkívüli válságtanácskozást hívott össze az ipari szereplők és a hatóságok részvételével, hogy megoldást találjanak a mederkotrás felgyorsítására és a szárazsághoz alkalmazkodni képes teherhajók építésére.