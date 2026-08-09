Forsthoffer Ágnes megszüntette annak a tűzoltó dandártábornoknak a szolgálati jogviszonyát, aki egykor műveletirányítókkal biztosította, hogy ne kerüljön dugóba

felmentés;megrovás;visszaélés;tűzoltók;dandártábornok;Központi Nyomozó Főügyészség;előléptetés;megszüntetés;szolgálati jogviszony;

2026-08-09 18:05:00 CEST

Branyiczky Márk tűzoltó ezredesként tíz éve, 2016-ban követett el szolgálati visszaélést, amiért ügyészi megrovást kapott. Más ügyben is nyomoztak ellene, de akkor végül nemhogy kirúgták volna, sőt, dandártábornokká léptették elő.

„A belügyminiszter javaslatára – Branyiczky Márk tűzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati jogviszonyát 2027. április 7-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem” – jelent meg a Magyar Közlöny legutóbbi számában a köztársasági elnök 190/2026. (VIII. 7.) KE határozata. A határozatot Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke írta alá, a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva, s a döntést Pósfai Gábor belügyminiszter ellenjegyezte. A látszólag szokásos felmentési-kinevezési döntések sorából azonban igencsak kilóg a korábbi vezető csaknem tíz évvel ezelőtti ügye.

A tűzoltók és tűzvédelmi szakemberek által létrehozott Lánglovagok portál 2016. szeptember 2-án közölt Ügyészi megrovás egy katasztrófavédelmi igazgatónak című írásából ugyanis kiderült, hogy a most megszüntetett szolgálati jogviszonyú Branyiczky Márk, aki akkor tűzoltó ezredes volt, a műveletirányítókkal figyeltette a forgalmat, hogy ne kerüljön dugóba. A portál akkor saját információi alapján azt írta, hogy a férfi a Waze közösségi navigácó használata helyett a műveletirányítókkal figyeltette az M5-ös autópálya forgalmát, hogy munkába menet és onnan hazafelé ne kerüljön dugóba.

Nagy Andrea, a Központi Nyomozó Főügyészség akkori szóvivője a Lánglovagoknak elmondta, hogy katasztrófavédelmi igazgató az ügyelet információ-feldolgozó tevékenységét magáncélra használta fel. – Mivel a gyanúsított cselekménye oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy az alkalmazható legenyhébb büntetés kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ellen szolgálati visszaélés bűntette miatt folyó nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészég Budapesti Regionális Osztálya megszüntette, és a gyanúsítottat megrovásban részesítette – közölte a szóvivő.

Feljelentés nyomán az igazgató ellen ugyan egy másik ügyben is nyomoztak, mert egy szombati napon az otthonába tűzoltóautóval vitetett új akkumulátort a kocsijához, itt bűncselekmény hiányában megszűntették a nyomozást, mondván, az annak során beszerzett bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy az alkatrészt nem magántulajdonú, hanem szolgálati gépjárműhöz szolgálati érdekből szállították ki és szerelték be. Végül az ügyészi eljárásoknak – egészen mostanáig – nem lett semmilyen következménye, annyira nem hogy bár Branyiczky Márk három évre bekerült a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába, végül – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Belügyminisztérium hallgatás mellett – még dandártábornokká is előléptették.

Az, hogy most az Orbán-kormány alatt következmények nélkülivé vált országban változik valami, jelzi, hogy a köztársasági elnöki határozat a a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. paragrafusának első bekezdésére hivatkozik, amely szövege tartalmazza, hogy „a tábornoki rendfokozat visszavonásáról, továbbá a tábornokra vonatkozó rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fegyelmi fenyítés kiszabásáról – az állományilletékes parancsnok által lefolytatott fegyelmi eljárást követően – a miniszter javaslatára a köztársasági elnök dönt”. A döntés ugyanezen jogszabály 80. § (2) bekezdés d) pontját és 86. § (2) bekezdés e) pontját is érinti. Ezek alapján a szolgálati viszony megszüntethető felmentéssel, illetve felmentéssel meg kell szüntetni, ha a vezetői kinevezés visszavonását követően a szolgálati beosztás nem biztosítható vagy az érintett a felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el.