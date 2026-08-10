Az alacsony vízállás miatt leállhat az áruszállítás a Rajna egyik szakaszán

Németország;áruszállítás;Rajna;alacsony vízállás;

2026-08-10 07:16:00 CEST

Az ügyben újabb válságtanácskozásokat tartanak.

Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán, ami gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat a BDB német belvízi hajózási szövetség vezetője szerint.

Jens Schwanen, a szervezet (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt) ügyvezetője a Rheinische Post című lapnak elmondta, hogy a kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a folyó vízszintje a hét folyamán várhatóan először süllyedhet egyszámjegyű értékre. A hajózás szempontjából fontos mérőállomásnál mért vízállás a Rajna hajózhatóságának egyik meghatározó referenciaértéke.

A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.

– Elvileg a Rajna ekkor már nem hajózható teljes hosszában, így kettéválik – mondta Schwanen.

A BDB szerint az egyik hajózási terület az amszterdami, rotterdami és antwerpeni kikötők, valamint Köln és a nyugat-németországi csatornahálózat közötti térség lenne, míg délebbre a Majna, a Mosel, a Neckar, valamint a Duna-Majna-csatorna mentén folytatódhatna a hajózás. A Duna-Majna-csatorna fontos nemzetközi összeköttetés Délkelet-Európa és a Fekete-tenger felé.

Schwanen azt is közölte, hogy

a német közlekedési minisztériummal újabb válságtanácskozásokat terveznek.

A közúti és vasúti szállítás fokozásának lehetőségeit már hétfőn megvitatják, szerdán pedig felülvizsgálják a közút-, vasút- és víziút-hálózaton tervezett építési munkálatokat.

A hétvégén Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék már enyhítette a teherautó-forgalom korlátozásait az alacsony vízállás okozta szállítási fennakadások miatt.

Mint megírtuk, Németország és Északnyugat-Európa gazdasági teljesítménye jelenleg egy alig 750 lakosú kisváros mérőállomásának a számaitól függ. A Rajna középső szakaszán, meredek sziklák és szőlőültetvények között fekvő Kaub településénél a folyó vízszintje a rendszeres mérések 1880-as kezdete óta nem látott, történelmi mélypontra süllyedt.