időjárás;hőség;figyelmeztetés;másodfokú figyelmeztetés;

Járókelők esernyővel és kalappal védekeznek a rendkívüli hőség ellen a fővárosi Szabadság hídon 2026. augusztus 3-án

Akár 37 fokot is mérhetük hétfőn, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki

Késő este  20 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.

Hat megyére (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas és Veszprém) másodfokú, míg kilenc megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt hétfőre. Előbbiek esetében a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat.

A HungaroMet előrejelzése szerint a szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti, déli óráktól főként az északnyugati, északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést az északnyugat felől felvonuló magasszintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomolyfelhők is sodródhatnak, de ott is inkább csak a határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Napközben az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a délies irányú szél, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Délután általában 32 és 37, késő este többnyire 20 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.

Imádok Barbra nagyi lenni – állítja a most 84 éves Barbra Streisand, akit három unokája inspirált mesekönyv írására – adta hírül a People magazin. Az apai nagyapa révén Galíciából, az Osztrák–Magyar Monarchiából jött felmenőire büszke világhírű színész- és énekesnő jövő tavasszal dobja piacra az ebben a műfajban első alkotását And By the Way címmel. 