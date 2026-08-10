Több mint egymillió embert evakuáltak és repülőjáratokat töröltek a Delfin tájfun miatt Kínában

Kína;esőzés;földcsuszamlás;evakuálás;vihar;tájfun;

2026-08-10 10:35:00 CEST

Megbénult a közlekedés, Sanghajban számos utcát elöntött a víz.

Vasárnap heves esőzésekkel és erős széllel ért partot Kína keleti partvidékén, Csöcsiang tartományban a Delfin tájfun. A hatóságok több árvíz- és földcsuszamlás-riasztást is kiadtak.

A Reuters cikke szerint biztonságos helyre szállították a tengeri létesítmények dolgozóit, a hajókat visszarendelték a kikötőkbe, valamint fokozott ellenőrzéseket rendeltek el a víztározóknál, a földcsuszamlás-veszélyes területeken, az építkezéseken és a turisztikai célpontokon.

Csöcsiangban, valamint Csiangszu, Honan és Hopej tartományban heves esőzésekre számítanak, többfelé felhőszakadás, zivatar és erős szél várható. A meteorológusok szerint a Delfin tájfun várhatóan nyugati irányba halad tovább, majd Kína középső és délnyugati része fölé érve lelassul, és fokozatosan veszít erejéből.

Ez elnyújthatja az esőzéseket, valamint növelheti az árvizek és földcsuszamlások kockázatát, különösen a hegyvidéki területeken és a kisebb folyók mentén.

Kína keleti részén többfelé máris megbénult a közlekedés, és több mint egymillió embert evakuáltak az otthonaikból. Sanghajban – ahol számos utcát elöntött a víz – mintegy 1500 repülőjáratot töröltek. Egyes kerületekben korlátozták a nem létfontosságú tevékenységeket, valamint az oktatási és szabadtéri programokat.

Korábban Japán déli részén söpört végig a Delfin tájfun, melynek következtében Okinava prefektúrában hat ember sérült meg és több mint 50 ezer épületben szűnt meg az áramszolgáltatás.