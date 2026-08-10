Újabb tűz pusztít Athén közelében, több települést kiürítenek

Görögország;tűz;Athén;

2026-08-10 11:56:00 CEST

A repülőgépek és a helikopterek nehezen tudnak átrepülni a katasztrófa sújtotta terület felett a változó irányú széllökések miatt.

A görög fővárostól, Athéntől délkeletre hétfőn újra felcsaptak a lángok heves széllökések kíséretében, amelyek sebessége elérte az óránkénti 70 kilométert – számolt be a helyi tűzoltóság.

A hatóságok az oltásra mintegy 172 tűzoltót és negyven járművet vezényeltek a helyszínre Kuvaraszban, a fővárostól 60 kilométerre, Attika régióban. Két tűzoltó repülőgép és négy helikopter is részt vesz a műveletben.

A polgári védelem elrendelte a Kuvarasz közelében fekvő Ájiosz Sztilianosz település kiürítését is.

Az ERT News közszolgálati hírcsatorna szerint a repülőgépek és a helikopterek nehezen tudnak átrepülni a katasztrófa sújtotta terület felett a folyamatosan változó irányú széllökések miatt.

Ez a második tűzvész Athén közelében ezen a nyáron, miután tíz nappal ezelőtt a görög fővárostól északnyugatra tűz ütött ki, amely több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdőt, cserjést és mezőgazdasági területet pusztított el. Akkor az óránkénti 130 kilométeres sebességű széllökések miatt a lángokat csupán öt nap múlva sikerült megfékezni. Egy helikopter legénységének két tagja életét vesztette, amikor a lángok elleni küzdelemben összeütköztek egy másik helikopterrel.

Görögország továbbra is legmagasabb szintű riadókészültségben van, szombaton több régiót is a tűzveszélyt jelző ötös skála 4-es fokozatába soroltak.

Szakértők felhívták a figyelmet az elmúlt évtizedben az Attika régiót sújtó tűzvészek súlyosságára, Athén is ebben a térségben helyezkedik el. A 2017 és 2026 közötti időszakban a régió teljes erdőterületének 42 százaléka égett le 15 nagy tűzvészben. Ez az arány a fővárostól nyugatra fekvő Nyugat-Attika erdeiben akár elérhette a 64 százalékot is.