Rendkívüli aszályra készül Belgium, Hollandiában hőségriadó jöhet

Belgium;Hollandia;hőség;hőségriadó;aszály;

2026-08-10 11:23:00 CEST

Vasárnap több erdőtűzről is hírt adtak, ezeket szándékos gyújtogatás okozhatta.

A hőmérséklet további emelkedése mellett folytatódó csapadékhiányos időszakra és rendkívüli aszályra készül Belgium. Hollandia a hét folyamán hőségriadót rendelhet el és figyelmeztetést adhat ki.

A belga Királyi Meteorológiai Intézet (IRM) hétfőn közzétett figyelmeztetését ismertetve az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán azt írta, aggodalomra ad okot a belgiumi aszályhelyzet, ugyanis a következő napokban is nagyon kevés esőre számíthat az ország, és a szárazsághoz az augusztus közepén tovább emelkedő hőmérséklet jelentősen hozzájárul.

Az aszály következményei a társadalom minden rétegét érintik,

a vízhiány ugyanis akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését.

A hírportál Pascal Mormalt, az IRM meteorológusát idézte, aki közölte: jelentősebb eső továbbra sem várható Belgiumban. Egyes régiókban július eleje óta mindössze 1 milliméter eső esett négyzetméterenként, a magas hőmérséklet pedig tovább szárítja a talajt.

– Bizonyára a történelem legforróbb nyarát éljük, augusztusban is nagyon magas lesz a hőmérséklet, 34-35 Celsius-fok körüli értékekkel. Nem várható lehűlés

– fogalmazott.

Mormal szerint a jelen helyzetben az alkalmazkodásra kell összpontosítani, ugyanis – mint fogalmazott – „meghaladtuk valamennyi legpesszimistább forgatókönyvet”. A megoldásoknak az életmód átalakításáról és az alkalmazkodásról kell szólniuk egy olyan éghajlathoz, amelyet nem lehet befolyásolni – magyarázta.

Az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál arról számolt be hétfőn, hogy szerdán visszatér a forróság Hollandiába, az ország belsejében „trópusi hőmérséklet” várható.

A holland királyi meteorológiai intézet (KNMI) az idei nyár immár ötödik hőhullámának érkezése miatt csütörtökön és pénteken hőriadót rendelhet el és figyelmeztetést adhat ki, mivel a hőmérséklet az ország egyes helyein 35 Celsius-fokig emelkedhet. Szombattól viszont zivatarok várhatók.

A hírportál beszámolt továbbá arról is, hogy

vasárnap délután több erdőtűzről adtak hírt Hollandiában, és az egyik helyszínen a tűz legalább öt forrását azonosították. A rendőrség szándékos gyújtogatásra gyanakszik és tanúkat keres.

Minden jel gyújtogatásra utal – mondta egy rendőrségi szóvivő, aki kiemelte, hogy egy tűzeset öt különálló fészke nem keletkezhet természetes körülmények között.