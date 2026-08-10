Vádat emeltek a Budapesten meggyilkolt japán nő ügyében, 17 év fegyházbüntetést szabnának ki a volt férjre

Budapest;gyilkosság;vádemelés;emberölés;V. kerület;meggyilkolt japán nő;

2026-08-10 13:06:00 CEST

A 45 éves ír férfi tűzesetnek álcázta az emberölést. A tavaly januári ügyben először még az idegenkezűséget is kizárták, a bűneset kezelése országszerte felháborodást váltott ki.

A Fővárosi Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt vádat emelt, és súlyos fegyházbüntetést indítványozott az ellen a 45 éves ír férfi ellen, aki tavaly januárban megölte japán származású volt feleségét és a gyilkosságot tűzesetnek álcázta.

Az ügyészség közleménye felidézi, a vád szerint a férfi és a nő házassága megromlott, el is váltak. A nő két kiskorú gyermekükkel Magyarországon maradt, a férfi Hollandiába költözött, a gyermekek szülői felügyeletéről megállapodtak. A férfi a gyermekeket egy-két havonta, néhány napra Magyarországra utazva látogatta, ilyenkor ő is a korábbi közös, V. kerületi lakásukban lakott. A nő 2024 márciusában kérelmezte a gyámhatóságtól a gyerekek Japánba történő letelepedésének engedélyezését, erre figyelemmel pedig az iskolaválasztás és a szülői felügyelet rendezését. A férfi – azért, hogy a megindult hatósági és esetlegesen az azt követői bírósági eljárás elhúzódását és egy rá nézve kedvezőtlen döntést elkerüljön – elhatározta, hogy megöli volt házastársát és halálát háztartási tűzbalesetnek állítja be.

A vádlott 2025. január 27-én Magyarországra utazott és az V. kerületi lakásban tartózkodott. 2025. január 29-én, miután a fiuk iskolába ment, a férfi a kislányukat uszodába vitte, így a volt felesége egyedül maradt otthon. A férfi magával vitt egy plusz ruházatot, amelybe átöltözött, majd elindult vissza a lakásba, és útközben még egy csuklyát és egy sisakot is magára vett.

Mikor a férfi visszaért a volt feleségéhez, rátámadt és kioltotta az életét. Ezután a holttestet a kanapéra helyezte el, és annak közelébe borosüveget, teamécseseket, valamint cigarettákat és cigarettavégeket rakott. Azért, hogy eltüntesse bűncselekménye nyomait, meggyújtotta a bútort, és elhagyta a lakást. A környékén sétálva az átcserélt ruházatát kidobta, és visszavette a reggeli viseletét. Ezt követően egy wellness központba ment, majd kora délután visszatért a lakásba. Amikor kinyitotta az ajtót a friss oxigén beáramlása miatt a korábban meggyújtott tűz nagyobb erővel kezdett lángolni, majd a férfi tíz perc múlva bejelentést tett a tűzről.

A rendőrség 2025. február 3-án vette őrizetbe a férfit, aki az ügyészség indítványára 2025. február 6. óta letartóztatásban van. A főügyészség indítványa alapján a kényszerintézkedést a bíróság a vádemelést követően is fenntartotta.

A Fővárosi Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg az ír férfit vádiratában.

A főügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetést és a szabadságvesztés letöltését követően kiutasítást indítványozott, illetve azt, hogy a bíróság állapítsa meg, a büntetésből a vádlottat nem lehet feltételes szabadságra bocsátani.

Az ügyészség a bűnösség teljeskörű beismerésének esetére 17 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, hatalmas felháborodást váltott ki a japán nőnek az ügye, aki azután vált lakástűznek álcázott gyilkosság áldozatává, hogy fél év alatt ötször fordult a rendőrökhöz a volt férje miatt, mégsem vették őt komolyan. Az ügy – amelyben először még az idegenkezűséget is kizárták – kezeléséért az Országos Rendőr-főkapitányság bocsánatot is kért.