Eltűnt egy világháborús tüzérségi gránát a Dunából, a rendőrség nyomoz

BRFK;eltűnt;Duna;büntetőeljárás;Budafok;világháborús robbanótest;Nagytétényi út;alacsony vízállás;

2026-08-10 15:28:00 CEST

A robbanótestet egy férfi találta meg az alacsony folyóvízben, amit lefotózott és jelentett is a hatóságnak. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) büntetőeljárás keretében vizsgálja egy, a Duna-parton talált, majd ismeretlen körülmények között eltűnt, valószínűleg második világháborús robbanótest ügyét. Kérjük, hogy aki a tárgyról vagy annak hollétéről tud, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívó számon – tette közzé a felhívást a rendőrség a police.hu oldalon.

Mint írták, a férfi augusztus 10-én személyesen jelentette be a BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapitányságon, hogy a Nagytétényi út és a Tóth József utca közelében a Duna alacsony vízállása miatt láthatóvá vált meder iszapjában egy lövedéknek látszó, rozsdás tárgyat talált, amelyről fényképet is készített.

A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, azonban már nem találták meg a tárgyat, csupán annak a helyét azonosították. Az adatok szerint a tárgy a bejelentés és a rendőrök kiérkezése között tűnt el, és az információk alapján feltételezhető, hogy valaki elvitte. A bejelentő fényképei alapján nem zárható ki, hogy a fotókon látható eszköz egy II. világháborús tüzérségi gránát. A rendőrség az ügyben szakértőt rendelt ki.

Amennyiben valaki megtalálta vagy magához vette a tárgyat, semmiképpen ne mozgassa tovább, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani! Ha valóban robbanótestről van szó, működésbe lépése súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat, ezért azonnal hívja a 112-es számot, és kövesse a hatóságok utasításait! Aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón – figyelmeztetett a BRFK.

A több évtizede földben vagy vízben fekvő robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek, ezért kezelésüket kizárólag tűzszerész szakemberek végezhetik. Az ügyben a BRFK robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomoz. A rendőrség jelenleg is adatokat gyűjt, kamerafelvételeket elemez, tanúkat kutat fel, és vizsgálja a tárgy eltűnésének körülményeit. Az üggyel összefüggésben arra is figyelmeztetik a lakosságot, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a mederből különféle tárgyak kerülhetnek elő. – Ezeket ne mozdítsák el, ne vigyék magukkal, és lehetőség szerint ne nyúljanak hozzá! Ha a talált tárgy veszélyesnek tűnik, vagy felmerül a gyanú, hogy robbanóeszköz vagy lőszer lehet, biztonságos távolságból tegyenek bejelentést a 112-es számon – tették hozzá.