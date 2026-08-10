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2026-08-10 20:12:00 CEST

A Mi Hazánk kezdeményezésére lesz még egy parlamenti megemlékezés a roma holokausztról

Így próbálják meg elsimítani a botrányt, ami azután tört ki, hogy a Tisza Párt egyik képviselője napirend előtt szólt a meggyilkolt sok ezer áldozatról. A Mi Hazánk felszólításra sem állt fel, majd a házszabály megsértésére hivatkozott.