A Mi Hazánk kezdeményezésére lesz még egy parlamenti megemlékezés a roma holokausztról

A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése kedden – közölte a kérdésben kibontakozott vita rendezésére összehívott hétfői házbizottsági ülés után Hallerné Nagy Anikó, a parlament elnöki feladatait ellátó alelnöke. Mint mondta, a képviselőcsoportok vezetői konszenzussal jutottak erre a megoldásra. – A téma mélysége és komolysága megkívánja, hogy egységes megemlékezés legyen, s ne legyenek félreértések – fogalmazott.
Mint arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés hétfői ülésnapján Gyöngyösi István, a Tisza Párt képviselője a napirend előtti felszólalások sorában megemlékezett a roma holokauszt, a porajmos több ezer áldozatáról. A kormánypárti politikus a roma holokauszt áldozatai előtti tisztelgésként felállásra hívta fel az Országgyűlés tagjait, de a Mi Hazánk 6 képviselője ülve maradt, amit Magyar Péter miniszterelnök döbbenetesnek nevezett, és emlékeztetett, hogy a szélsőjobboldali párt a parlament alakuló ülésén kivonult, amikor a sükösdi SUGO Tamburazenekar többségében roma gyerekzenésze az Országházban eljátszotta a cigány himnuszt.A Mi Hazánk nem állt fel a roma holokauszt rövid parlamenti megemlékezésén
Később Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője kezdeményezte a testület összehívását, mondván, hogy ők fejet hajtanak a származásuk miatt, faji alapon kivégzett áldozatok előtt, de szerinte a felállásra felszólítás házszabályellenes volt. Toroczkai szerint egy képviselő nem kérhet ilyet, ezt nem is jelezték előre, és elegük van a Tisza Párt szabálysértéseiből. A frakcióvezető állítása szerint az ez elleni tiltakozásból maradtak ülve.A Mi Hazánk Mozgalom frakciója kivonult az ülésteremből a cigány himnusz miattMagyar Péter: Vállalhatatlan volt a Mi Hazánk kivonulása az Országgyűlés alakuló üléséről