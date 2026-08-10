A Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz frakcióvezetői szerint az energiaválságot a magyar emberek oldották meg, nem a három hónapja működő kormány

miniszterelnök;Országgyűlés;Rétvári Bence;napirend előtt;Molnár Zoltán;Toroczkai László;ellenzéki pártok;frakcióvezetők;Magyar Péter;Bóka János;

2026-08-10 18:36:00 CEST

Rétvári Bence szerint Pintér Sándor egykori belügyminiszter volt az, aki tudott válságot kezelni, míg Bóka János a felkészültséget hiányolta.

Arról kellett volna beszélni, mit tett a kormány az elmúlt napokban – jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Magyar Péternek az Országgyűlésben hétfőn elmondott napirend előtti felszólalására reagálva. A miniszterelnök, ahogy arról mi is beszámoltunk, a klímaválságról, a hőségről és a mindebből következő energiaválságról és annak a Tisza-kormány általi kezeléséről, az ország egységéről és a Fidesz elmúlt 16 évért viselt, kiemelten Orbán Viktor volt kormányfő felelősségéről is beszélt.

– Amit kormány az elmúlt napokban tett, megint csak Facebook-kormányzás volt, emellett elképesztő, dilettáns hibákat követett el. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eltűnt – jegyezte meg az ellenzéki politikus, majd azt is kifogásolta, hogy Orbán Anita külügyminiszter egy nappal azt követően beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk politikusa erről kérdést tett fel. Toroczkai László szerint a románok jártak el helyesen, amikor sziklát robbantottak a Duna alsóbb szakaszán, és a romániai cernavodăi atomerőműben csak 50 százalékos volt a leállás.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője rémhírterjesztéssel vádolta a kormányfőt, mert többször is úgy nyilatkozott, hogy elkerülhetetlen az atomerőmű leállása. Szerinte Orbán Viktor és Pintér Sándor korábbi belügyminiszter nagyon sok válsághelyzetet kezelt, de mindig pontos információkat közöltek. – A kormányfő Forma-1-re járt, a „tisztítótűzben” térdre kényszerítették az energetikai szektort, illetve köztársasági elnököt is cseréltek, hasonlókkal foglalkoztak, ahelyett, hogy felkészültek volna. – Nem szégyen a jobbtól segítséget kérni, a következő esetben nyugodtan hívják Pintér Sándort, segíteni fog önöknek – tette hozzá.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője köszönetet mondott a magyaroknak, akik önkorlátozással kevesebb vizet és kevesebb áramot fogyasztottak, valamint a vállalkozásoknak, amelyek visszafogták a fogyasztásukat azért, hogy az energiaellátás stabilitását biztosítsák. – Ezzel a kormány helyett megvédték az országot – jelentette ki. Szerinte az elmúlt ciklusokban a magyar kormányoknak jórészt sikerült a hasonló helyzeteket elkerülniük, ha pedig krízis köszöntött be, akkor az emberek tudhatták, hogy számíthatnak a kormányra. – Most azonban a miniszterelnök ránézett a magyar emberekre, ránézett a magyar cégekre, ránézett az energiaszolgáltatókra, ránézett a szomszédos országokra, széttárta a kezét, és azt mondta, hogy segítsetek. Ez volt a kormány válságkezelése, és szerencsére az emberek megértették ezt a segítségkérést, és segítettek – mondta Bóka János, aki szerint a kormány hetekkel, hónapokkal korábban is felkészülhetett volna, de nem tette.

Molnár Zoltán, a Tisza frakcióvezető-helyettese szerint az ország közös eredménye a válsághelyzet kezelése, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy nem lehet tudni, mi derül még ki az előző kormány mulasztásairól - mondta. – A klímaváltozást Európa-szerte komolyan vették az országok, mindenhol megindultak a fejlesztések, a felkészülés, de Magyarországon létfontosságú beruházások, fejlesztések nem történtek meg. Ezért most ők feltárják a hiányosságokat, megtalálják az elmúlt évek hanyagságainak felelőseit, nekikezdenek a romok eltakarításának, fejlesztéseket indítanak, kapacitásbővítésbe kezdenek.

Magyar Péter végül viszontválaszában a romániai atomerőművel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy annak hűtési technológiája más, mint a paksié, és nem sikerült tartósan emelniük a vízszintet, ráadásul az egész román autóipar leállt. – Magyarországon nem történt ilyen, itt önkéntes fogyasztáscsökkentés volt, miközben Orbán Anita külügyminiszter folyamatos kapcsolatban volt a szlovák féllel a vízállás ügyében – mondta a kormányfő. Azt javasolta, hogy a Fidesz, a Mi Hazánk és a KDNP képviselői se kérjenek számon munkát a kormányon.

– Orosz érdekből nem engedte a korábbi kormányzat, hogy a paksi biztonsági és a termelő szivattyútelepet fél-egy méterrel lejjebb vigyék, és nem is lehetett kimondani az atomerőben 2018 és 2022 között az üzemidő-hosszabbítást, mert csak Paks 2-ről lehetett beszélni. Ha mostanra megépült volna Paks 2, akkor most nem csak Paks 1, hanem a biztonsági szivattyú sem tudna üzemelni, mert nem lenne víz a csatornában – foglalta össze a helyzetet Magyar Péter. Arra is kitért, hogy júniusban és júliusban is több mint 500 milliárd forintos pluszban zárt a költségvetés, ez ezermilliárd forintot jelent mindenféle megszorítás nélkül, mert leállították az ipari méretű lopást és a felesleges pénzszórást. Kiemelte, hogy a költségvetést 91 százalékos hiánnyal vették át, amit állítólagos Facebook-kormányzással levittek 67 százalékra.