Donald Trump a gyermekeknek ajánlott oltások körét szűkítő rendeletet írt alá

Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá hétfőn a gyermekek számára ajánlott oltások körének jelentős szűkítéséről: a kormány a jövőben 11 betegséggel szembeni oltást tekint alapvetőnek minden gyermek számára.
A rendelet egyúttal azt szorgalmazza, hogy a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni kombinált MMR-oltást három külön oltásra bontsák, amelyeket eltérő időpontokban adnának be.
Az új irányelv értelmében
a hepatitis B, a Covid-19 és az influenza elleni oltás többé nem szerepelne minden gyermek számára általánosan ajánlott vakcinaként.
A szülők továbbra is kérhetik valamennyi oltást, és az amerikai kormány szerint azok költségeit a biztosítók továbbra is fedezik. Az államilag finanszírozott, rászoruló gyermekeknek szóló program, a Vaccines for Children is folytatódik.
Trump az MMR-oltás szétválasztását azzal indokolta, hogy a három vakcina együttes beadása szerinte akár „elég halálos” is lehet. Arra az újságírói kérdésre, hogy van-e erre bizonyíték, azt válaszolta, hogy nincs. Az elnök emellett ismét összefüggésbe hozta az oltásokat az autizmus diagnózisának növekvő számával.
Az intézkedés Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter oltáspolitika-átalakító törekvését követi. Kennedy korábban már megpróbálta szűkíteni az országos gyermekoltási programot, ám egy szövetségi bíróság márciusban ideiglenesen megakadályozta a változtatások végrehajtását. A mostani rendelet ezért nem feltétlenül módosítja azonnal a jelenleg érvényes oltási előírásokat.Konteó ellen nincs gyógyszer, Robert F. Kennedy, Jr. alatt káosz uralkodik az amerikai egészségügyi tárcánál
Az egészségügyi szakmai szervezetek és oltási szakértők elutasították a változtatásokat, és arra figyelmeztettek, hogy a kevesebb ajánlott oltás növelheti a megelőzhető betegségek kockázatát, illetve zavart kelthet a szülők körében.
Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ, a CDC szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az MMR-oltás három külön oltásra bontása előnnyel járna.
A rendelet a szövetségi kormány és az egyes államok közötti jogi vitát is élezheti. Trump az igazságügyi minisztériumot arra utasította, hogy támadja meg azokat az állami oltási előírásokat, amelyek a kormány szerint sértik a szülői jogokat, a vallásszabadságot vagy az orvosi és vallási mentességekre vonatkozó jogokat.
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