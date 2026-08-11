Donald Trump a gyermekeknek ajánlott oltások körét szűkítő rendeletet írt alá

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2026-08-11 09:25:00 CEST

Az egészségügyi szakmai szervezetek és oltási szakértők elutasították a változtatásokat.

Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá hétfőn a gyermekek számára ajánlott oltások körének jelentős szűkítéséről: a kormány a jövőben 11 betegséggel szembeni oltást tekint alapvetőnek minden gyermek számára.

A rendelet egyúttal azt szorgalmazza, hogy a kanyaró, a mumpsz és a rubeola elleni kombinált MMR-oltást három külön oltásra bontsák, amelyeket eltérő időpontokban adnának be.

Az új irányelv értelmében

a hepatitis B, a Covid-19 és az influenza elleni oltás többé nem szerepelne minden gyermek számára általánosan ajánlott vakcinaként.

A szülők továbbra is kérhetik valamennyi oltást, és az amerikai kormány szerint azok költségeit a biztosítók továbbra is fedezik. Az államilag finanszírozott, rászoruló gyermekeknek szóló program, a Vaccines for Children is folytatódik.

Trump az MMR-oltás szétválasztását azzal indokolta, hogy a három vakcina együttes beadása szerinte akár „elég halálos” is lehet. Arra az újságírói kérdésre, hogy van-e erre bizonyíték, azt válaszolta, hogy nincs. Az elnök emellett ismét összefüggésbe hozta az oltásokat az autizmus diagnózisának növekvő számával.

Az intézkedés Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter oltáspolitika-átalakító törekvését követi. Kennedy korábban már megpróbálta szűkíteni az országos gyermekoltási programot, ám egy szövetségi bíróság márciusban ideiglenesen megakadályozta a változtatások végrehajtását. A mostani rendelet ezért nem feltétlenül módosítja azonnal a jelenleg érvényes oltási előírásokat.

Az egészségügyi szakmai szervezetek és oltási szakértők elutasították a változtatásokat, és arra figyelmeztettek, hogy a kevesebb ajánlott oltás növelheti a megelőzhető betegségek kockázatát, illetve zavart kelthet a szülők körében.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ, a CDC szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az MMR-oltás három külön oltásra bontása előnnyel járna.

A rendelet a szövetségi kormány és az egyes államok közötti jogi vitát is élezheti. Trump az igazságügyi minisztériumot arra utasította, hogy támadja meg azokat az állami oltási előírásokat, amelyek a kormány szerint sértik a szülői jogokat, a vallásszabadságot vagy az orvosi és vallási mentességekre vonatkozó jogokat.

Az iskolai oltási követelményeket az Egyesült Államokban jellemzően az államok határozzák meg.