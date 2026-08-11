Rendszeresen kínozzák az oroszok az ukrán hadifoglyokat

Oroszország;Ukrajna;háború;erőszak;kínzás;hadifoglyok;

2026-08-11 09:07:00 CEST

Egy felmérésben a megkérdezett ukrán hadifoglyok több mint 95 százaléka számolt be kínzásról vagy bántalmazásról, több mint felük pedig szexuális erőszakról.

Az orosz hatóságok továbbra is széles körben és rendszerszerűen kínozzák, illetve bántalmazzák az ukrán hadifoglyokat és civil fogvatartottakat – közölte Claudia Fuentes Julio, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) emberi jogi főtitkárhelyettese a szervezet Biztonsági Tanácsának informális ülésén.

A Reuters beszámolója szerint a megkérdezett ukrán hadifoglyok több mint 95 százaléka számolt be ilyen bánásmódról.

Az ENSZ adatai alapján több mint felük szexuális erőszakról is beszélt. A dokumentált esetek között nemi erőszak, csoportos nemi erőszak, meztelenül elkövetett verés, a nemi szervek ütlegelése és áramütés, valamint más, szexuális jellegű megalázás szerepel. 2022 februárja óta a szervezet 129 ukrán hadifogoly kivégzését dokumentálta fogságuk kezdeti szakaszában, további 48-an pedig kínzás, az orvosi ellátás megtagadása vagy más embertelen körülmények következtében haltak meg őrizetben.

Az ülésen megszólalt Khuan Alberto Levya Garsiya ukrán katona is, aki 1183 napot töltött orosz fogságban. Beszámolója szerint rendszeresen verték, áramütésekkel kínozták, fagypont alatti hidegben kimerítő gyakorlatokra kényszerítették, és szexuálisan is bántalmazták. Azt mondta, két társa a verések következtében halt meg a Donyeck régió fogva tartási helyein. A foglyokat túlzsúfolt helyiségekben tartották, szinte minden hadifogoly vérhasban szenvedett, és sokan éheztek.

Leniie Umerova krími tatár aktivista arról számolt be, hogy hét különböző fogva tartási helyre vitték, miután beteg édesapját próbálta meglátogatni a Krímben. Az ukrán kormány hadifoglyokkal foglalkozó koordinációs központja több mint 300 fogva tartási helyet azonosított Oroszországban és az elfoglalt ukrán területeken. Fogolycserék révén több mint 9000 ukrán tért már vissza, de továbbra is ezreket tartanak fogva.

Az ENSZ orosz és harmadik országbeli, Ukrajnában fogva tartott hadifoglyok kínzását és bántalmazását is dokumentálta: az általuk megkérdezettek mintegy fele számolt be visszaélésekről fogságának kezdeti szakaszában. Claudia Fuentes Julio ugyanakkor azt mondta, ezek nagyságrendje alapvetően eltér az ukrán foglyokkal szemben feltárt esetekétől. Oroszország politikailag motivált dezinformációs kampánynak nevezte a vádakat, és azt állította, hogy Ukrajnában orosz foglyokat is kínoztak és megaláztak.